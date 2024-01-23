«الأبيض» يلتقي إيران بحظوظ قوية للتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخوض منتخبنا الوطني مباراة صعبة ومصيرية أمام منتخب إيران، على ملعب إستاد المدينة التعليمية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس آسيا، والتي تشهد في نفس التوقيت، مواجهة منتخبي فلسطين وهونغ كونغ على ملعب إستاد ملعب عبدالله بن خليفة، وينحصر التنافس بين منتخبنا ومنتخب فلسطين، على بطاقة التأهل المباشر الثانية عن المجموعة الثالثة، بعدما حسم المنتخب الإيراني بطاقة الوصول الأولى إلى الدور ثمن النهائي، بوصوله إلى 6 نقاط وتصدره للمجموعة، بفوزه على منتخبي فلسطيني 4 - 1، وهونغ كونغ 1 - 0، بينما يحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل 1 - 1 مع المنتخب الفلسطيني، الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين تأكد توديع منتخب هونغ كونغ للمنافسة على التأهل بتواجده في المركز الرابع دون نقاط، وستكون المباراة ضد المنتخب الفلسطيني بالنسبة له تحصيل حاصل.

حسابات التأهل

تبدو حظوظ «الأبيض» أقوى في اللحاق بالمنتخب الإيراني إلى الدور ثمن النهائي، الذي يصل إليه أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، ويحتاج منتخبنا للتأهل المباشر، إلى الفوز للحصول على بطاقة المركز الأول بتصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط، أو التعادل للحصول على بطاقة المركز الثاني باحتلاله الوصافة في تلك الحالة برصيد 5 نقاط، وذلك دون انتظار نتيجة مباراة فلسطين وهونغ كونغ، والتي تؤهل منتخبنا أيضاً، ببطاقة المركز الثاني، حتى في حالة الخسارة أمام إيران، إذا انتهت بالتعادل أو بفوز هونغ كونغ.

فوز

أما في حالة فوز فلسطين، فسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي، بعد تعادل منتخبنا وفلسطين 1-1، في الجولة الثانية من البطولة المقامة حالياً في قطر، ويحتاج منتخبنا إلى التأهل المباشر، للخسارة بفارق هدف على الأكثر، مع عدم فوز فلسطين بفارق أكثر من 3 أهداف، وليس أمام منتخب فلسطين لخطف بطاقة التأهل المباشر لصاحب المركز الثاني، إلا الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل، وخسارة منتخبنا بفارق هدفين على الأقل، وفي هذه الحالة سينتظر منتخبنا المفاضلة بين المنتخبات أصحاب المركز الثالث، على أمل الحصول على إحدى البطاقات الأربع.

لائحة

يذكر أن، لائحة البطولة تقضي إنه في حالة التساوي بين منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الفصل بينهما باللجوء إلى النقاط في المواجهات المباشرة، وبعدها إلى فرق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إلى إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة، والثلاثة بنود لا يمكن تطبيقها حال تساوي الإمارات وفلسطين في النقاط، بعدما انتهت مباراتهما بالجولة الثانية بالتعادل، وبالتالي سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي، فإجمالي الأهداف، ثم اللعب النظيف، وأخيراً إجراء قرعة لكسر التعادل.

استعدادات فنية

بعيداً عن حسابات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على تجهيز اللاعبين بشكل جيد فني وبدني خلال الأيام الماضية، وفور الانتهاء من لقاء فلسطين في الجولة الثانية، وقام الجهاز الفني بدراسة جيدة للمنتخب الإيراني، من خلال مشاهدة مباراتيه أمام فلسطين وهونغ كونغ، واستقر على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة اليوم الصعبة، كما عمل على تجهيز البديل المناسب لتعويض غياب خليفة الحمادي عن مواجهة اليوم، بعد تلقيه طرداً مباشراً في الجولة الثانية، بينما لم يستقر بينتو بشكل نهائي، على إمكانية الدفع بالمهاجم علي مبخوت منذ بداية مواجهة إيران، لتعويض غياب اللاعب سلطان عادل، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب قرابة الأسبوعين، وهناك مفاضلة بين أكثر من لاعب لقيادة هجوم «الأبيض».

تعامل

وفي الوقت نفسه، تم التعامل المعنوي مع اللاعبين لتجهيزهم لخوض اللقاء، ومحاولة تجنيبهم الضغوط القوية قبل مواجهة اليوم، في محاولة لتحفيزهم لتحقيق فوز تاريخي سيكون الأول إذا تحقق، حيث لم يسبق أن حقق «الأبيض» الفوز أمام إيران في 14 مباراة رسمية وودية، بعدما تعادل «الأبيض» في 3 مباريات، وخسر 11 لقاء.

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