عبدالله رمضان: نعلم أننا نواجه منافساً قوياً يستحق الاحترام

المصدر: دبي - البيان

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وعد عبدالله رمضان لاعب نادي الجزيرة والمنتخب الوطني، ببذل أقصى الجهد الممكن في مباراة الجولة الثالثة أمام إيران، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن للمنتخب الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس آسيا، مشدداً على أن الجميع يدركون أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة تمكن الأبيض من التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال: «استعدادنا جيد للمباراة، ونعلم أننا نواجه منافساً قوياً يستحق الاحترام، والمنتخب الإيراني لديه لاعبون متميزون، ونحن من جانبنا أعددنا أنفسنا لهذه المواجهة المهمة، وأوليناها ما تستحق من اهتمام، وسنكون جاهزين للمهمة بقوة من أجل إسعاد جماهيرنا».

وأضاف: «مررنا بظروف صعبة في مباراة فلسطين، ولكن اللقاء انتهى بنتيجته المعروفة للجميع، وآمل ألا يتكرر ما حدث في المباراة السابقة ..وتركيزنا منصب على مباراة إيران، وأتمنى أن أتمكن مع زملائي اللاعبين من تحقيق نتيجة تمنح منتخبنا بطاقة التأهل إلى دور الـ16».

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