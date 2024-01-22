قبل مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني..صلابة دفاعية إماراتية في آخر 8 مباريات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قبل مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا، استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز المحطات الرقمية في مسيرة المنتخبين.

وأشار الاتحاد، إلى الصلابة الدفاعية لمنتخبنا الوطني، والذي لم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي مباراة من آخر 8 مباريات خاضها في دور المجموعات منذ نسخة عام 2015، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها.

فيما نجح منتخب إيران في تحقيق الفوز 10 مرات في آخر 11 مباراة خاضها بدور المجموعات منذ كأس آسيا 2011، وسجل 22 هدفاً في هذه المباريات، مقابل دخول هدفين فقط في مرماه.

مواجهة

بينما تلقى لاعبو الإمارات 3 بطاقات حمراء خلال مباريات دور المجموعات في كأس آسيا منذ نسخة عام 2007، وكان آخرها البطاقة الحمراء التي حصل عليها خليفة الحمادي، في المباراة الأخيرة أمام فلسطين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية الحالية.

أما لاعب الوسط الإيراني روزبيه تشيمسي، فيتفوق في 14 مواجهة فردية خلال المباراة الثانية أمام هونغ كونغ، ولا يتفوق عليه في هذا الصعيد من لاعبي إيران في تاريخ البطولة سوى سيد جلال حسيني بمجموع 15 تفوقاً بالمواجهات الفردية خلال المباراة أمام أوزبكستان في نسخة عام 2007.

محطات

وبالنسبة للمباراة الثانية في المجموعة، والتي تجمع بين فلسطين وهونغ كونغ اليوم، فتضمنت أبرز المحطات الرقمية قبل المواجهة، إخفاق منتخب فلسطين في تحقيق الفوز في مبارياته الثماني السابقة في تاريخ كأس آسيا، حيث تعادل 3 مرات، وخسر 5 مباريات، في حين لم تحقق هونغ كونغ أي انتصار في مبارياتها الـ12 السابقة، إذ تعادلت 3 مباريات، وخسرت 9 مباريات، وبالتالي فإن كلا الفريقين يبحث عن تحقيق الفوز الأول.

في حين، عانى منتخب هونغ كونغ عن دقة التمرير في الجولتين الأولى والثانية، إذ كانت نسبة دقة تمريرات لاعبي منتخب هونغ كونغ 48.5 %، بواقع 198 تمريرة ناجحة من أصل 408 محاولات تمرير، وهو يأمل ألا يصبح أول منتخب ينهي مشاركته في نسخة واحدة بدقة تمرير أقل من 50 % منذ نسخة عام 2007.

تفوق

وفي الوقت نفسه، يملك لاعبو فلسطين غزارة في التسديد، بعدما سددوا 28 تسديدة في الجولتين الأولى والثانية، وتفوقوا بفارق تسديدتين عن أقرب فريق منهم في المجموعة الثالثة، ولكن نسبة استغلال هذه التسديدات كانت 7 % فقط، بواقع هدفين من 28 تسديدة.

ونجح ايفرتون كامارغو جناح منتخب هونغ كونغ، في عمل 7 مراوغات ناجحة، ويتفوق بفارق 3 مراوغات عن أقرب لاعب على هذا الصعيد في المجموعة الثالثة، بينما نجح رامي حمادة حارس منتخب فلسطين، في التصدي لتسديدتين فقط على مرماه من أصل 7 تسديدات، وبنسبة نجاح 28.6 %.

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