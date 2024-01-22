3 من 10 منتخبات ضمنت التأهل رسمياً إلى ثمن النهائي..«عرب آسيا».. نتائج متفاوتة بعد جولتين

المصدر: دبي-علي شدهان

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سجلت المنتخبات العربية الـ10 المشاركة في كأس آسيا الحالية، نتائج متفاوتة أفضت إلى ضمان 3 منتخبات التأهل رسمياً إلى الدور ثمن النهائي بعد جولتين من البطولة القارية التي يشارك فيها 24 منتخباً.

وبعد مرور جولتين، ضمنت منتخبات السعودية والعراق وقطر، التأهل إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة من فوزين متتاليين، وضعت تلك المنتحبات في قمة ترتيب مجموعاتهم برصيد 6 نقاط، ففاز منتخب السعودية على عُمان وقيرغيزستان، وفاز العراق على منافسيه الياباني والإندونيسي، فيما فاز المنتخب القطري على لبنان وطاجيكستان.

حظوظ كبيرة

وما زالت منتخبات الإمارات والأردن والبحرين، تحتفظ بحظوظ كبيرة في بلوغ ثمن نهائي كأس آسيا، إذ حصد «الأبيض» الإماراتي 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ، والتعادل مع فلسطين، فيما جمع المنتخب الأردني 4 نقاط أيضاً، من الفوز على تايلاند والتعادل مع كوريا الجنوبية، بينما نال منتخب البحرين 3 نقاط من الفوز على ماليزيا بعد الخسارة من كوريا الجنوبية، إذ تتضح صورة التأهل بعد خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة.

الفوز أولاً

أما منتخبات عُمان وسوريا ولبنان وفلسطين، فإن فرصة تأهل أي منها لدور الـ16، متوقفة على حتمية تحقيق الفوز أولاً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ثم انتظار «هدايا» سواء من المجموعة ذاتها لكل منتخب، أو من منتخبات في المجموعات الأخرى لضمان فرصة التأهل من بوابة «الثوالث»، بعدما تم حسم بطاقتي الأول والثاني بنسبة كبيرة في مجموعات المنتخبات العربية المعنية، عُمان وسوريا ولبنان وفلسطين.

الجولة الثالثة

وفي حال سارت الأمور على ما يرام في ضوء نتائج الجولة الثالثة من البطولة، فإن الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، من المؤمل أن يضم ما لا يقل عن 6 منتخبات عربية، وهي محصلة تبدو أكثر من متميزة، وبما يرفع من مستوى الحلم العربي الكبير بمعانقة لقب كأس القارة الأكبر في العالم المرة السابعة في تاريخ كرة القدم العربية.

10 منتخبات

وتضم قائمة المنتخبات العربية الـ10 المشاركة في كأس آسيا بنسختها الـ18، قطر ولبنان في المجموعة الأولى، إلى جانب الصين وطاجيكستان، وسوريا في المجموعة الثانية، مع أستراليا وأوزبكستان والهند، والإمارات وفلسطين في المجموعة الثالثة، إلى جانب إيران وهونغ كونغ، والعراق في المجموعة الرابعة، مع اليابان وإندونيسيا وفيتنام، والأردن والبحرين في المجموعة الخامسة، إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا، والسعودية وعُمان في المجموعة السادسة، مع تايلاند وقيرغيزستان.

6 ألقاب

وسبق لـ«عرب آسيا»، الفوز بلقب كأس القارة الصفراء، 6 مرات، عبر منتخبات، الكويت في سنة 1980، والسعودية في سنوات 1984 و1988 و1996، والعراق في سنة 2007، وقطر في سنة 2019، في النسخة التي أقيمت بضيافة الإمارات.

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