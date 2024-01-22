باولو بينتو : الهدوء والتركيز أهم أسلحة منتخب الإمارات أمام إيران غدا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم جاهزية الفريق لخوض مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا أمام منتخب إيران غدا الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية بالدوحة، طامحا في حسم التأهل للدور المقبل.

وأوضح بينتو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن منتخب إيران لديه الكثير من اللاعبين الجيدين، والمتجانسين الذين خاضوا مباريات كثيرة مع أنديتهم ومنتخبهم، وهو ما يستدعي المزيد من الجهد والعمل خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

وأشار بينتو إلى أنه درس المنتخب الإيراني جيدا، وكلا المنتخبين يعرفان بعضهما البعض جيدا، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، حيث يحتاج منتخب الإمارات إلى التحلي بالقوة والهدوء والتركيز للحصول على نتيجة اللقاء.

وعن طموح المنافسة على اللقب قال بينتو :" نتعامل مع كل مباراة على حده، ونسير في البطولة خطوة تلو الأخرى، تركيزنا الآن ينصب حول لقاء الغد فقط".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز