نجم منتخب الإمارات: مررنا بظروف صعبة أمام فلسطين.. وندرك أهمية لقاء إيران

المصدر: البيان

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وعد عبد الله رمضان نجم منتخب الإمارات الوطني، ببذل أقصى الجهد الممكن في مباراة الجولة الثالثة أمام إيران، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن للمنتخب الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا.

وشدد عبد الله رمضان على أن الجميع يدركون أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق نتيجة تمكن الأبيض من التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال: "استعدادنا جيد للمباراة، ونعلم أننا نواجه منافسًا قويًا يستحق الاحترام، المنتخب الإيراني لديه لاعبون مميزون، ونحن من جانبنا أعددنا أنفسنا لهذه المواجهة المهمة وأوليناها ما تستحق من اهتمام، وسنكون جاهزين للمهمة بقوة من أجل إسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "مررنا بظروف صعبة خلال مباراة فلسطين، لكن اللقاء انتهى بنتيجته المعروفة للجميع، آمل ألا يتكرر ما حدث في المباراة السابقة في مواجهة الغد، الآن تركيزنا منصب على مباراة إيران، وأتمنى أن أتمكن مع زملائي اللاعبين من تحقيق نتيجة تمنح منتخبنا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16".

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