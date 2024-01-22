كأس آسيا 2023.. 5 منتخبات تحسم التأهل

المصدر: وام

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مع ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حسمت 5 منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة المقامة بمشاركة 24 منتخباً، حيث تأهلت كل من قطر "المستضيف"، والسعودية، وأستراليا، والعراق، وإيران.

وخلال الجولة الثانية تراجع المعدل التهديفي عن الجولة الأولى، حيث بلغ عدد الأهداف المسجلة 21 هدفاً، بمعدل 2.52 هدف في المباراة الواحدة، فيما شهدت الجولة الأولى 37 هدفاً، وكانت أكثر المباريات غزارة تهديفية في الجولة الثانية لقاء تعادل الأردن مع كوريا الجنوبية 2-2.

كما أصبح منتخب الأردن الأقوى هجوماً حتى الآن بعد تسجيله 6 أهداف في مباراتين بالبطولة.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر حتى الآن كل من أيمن حسين لاعب العراق، وأكرم عفيف لاعب قطر، بـ3 أهداف لكل لاعب.

ومن أصل 24 منتخباً حافظ 11 على شباكها نظيفة خلال الجولة الثانية، وهي منتخبات، لبنان، والصين، وقطر، وعمان، وتايلاند، واستراليا، وأوزباكستان، واندونيسيا، والبحرين، وإيران، والسعودية.

وشهدت مباريات الجولة تحقيق الفوز في 8 مباريات، وحضر التعادل السلبي والإيجابي في مباراتين، لكل منهما.

وبفوزه 2-1، استطاع المنتخب العراقي أن يوقف انتصارات منتخب اليابان المتتالية التي وصلت إلى 11 مباراة دون خسارة.

وكان حارس منتخب الإمارات خالد عيسى هو الأكثر تصدياً خلال الجولة بـ8 تصديات خلال لقاء منتخب فلسطين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوحيد الذي تصدى لركلة جزاء خلال الجولة من أصل 3 ركلات احتسبت سجل منها 2 لكل من إندونيسيا، وكوريا الجنوبية.

وحضرت الأهداف العكسية في مباراتين، الأولى "فلسطين والإمارات" وشهدت تسجيل بدر ناصر لاعب الإمارات هدفاً في مرماه، والثانية الأردن، وكوريا الجنوبية، وشهدت تسجيل هدفين عكسيين، لكل من بارك يونغ لاعب كوريا الجنوبية في مرماه، ويزن العرب لاعب الأردن في مرماه.

وخلال الجولة الثانية أشهر قضاة الملاعب 30 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء، وكان لاعبو منتخب قيرغيزستان الأبرز في الحصول على البطاقات الحمراء بواقع بطاقتين، وذلك خلال لقاء السعودية بالمجموعة السادسة، فيما غابت البطاقات الصفراء والحمراء عن كل من منتخبات، لبنان، وسوريا، والهند، وأوزباكستان، وإيران، وعمان.

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