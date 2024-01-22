كأس آسيا 2023.. منتخب الإمارات يخطط لصدارة «الثالثة» أمام إيران

المصدر: البيان

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يواجه منتخب الإمارات الوطني نظيره الإيراني في السابعة من مساء غداً الثلاثاء بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة بإستاد المدينة التعليمية، في ختام مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان منتخب الإمارات واصل إعداده لهذه المواجهة بتدريبات يومية عقب الفراغ من مباراة فلسطين، وأدى مرانه الرئيس أمس، حيث ركز الجهاز الفني على تطبيق خطته الفنية التي سيخوض بها المباراة، وأطمأن على جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، وسيضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على الاستعدادات في المران الختامي اليوم.

ويفقد المنتخب في مباراة إيران اثنين من عناصره الأساسية، هما المدافع خليفة الحمادي الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة فلسطين ولن يكون متاحاً في مواجهة الثلاثاء، إضافة إلى المهاجم سلطان عادل للإصابة.

وضمن المجموعة الثالثة، تقام مباراة فلسطين وهونغ في ذات التوقيت باستاد عبد الله بن خليفة، وتحدد نتيجة المباراتين مصير بطاقات التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد ست نقاط بالفوز على فلسطين وهونغ كونغ، فيما يملك الأبيض أربع نقاط من فوز وتعادل، ويحل فلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يتذيل منتخب هونغ كونغ المجموعة الثالثة بلا رصيد بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية.

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