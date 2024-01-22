«الأبيض» يختتم تدريباته بمعنويات عالية استعداداً للقاء إيران

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

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يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم، استعداداً للقاء منتخب إيران غداً، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بكأس آسيا في الدوحة، وتعد المواجهة فاصلة لمنتخبنا الذي يسعى للحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ 16 للبطولة، ويحصل عليها أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وظهر لاعبو «الأبيض» بمعنويات عالية خلال تدريبات الأيام الماضية، عقب التعادل مع فلسطين 1-1، في الجولة الثانية للمجموعة، وركز المدرب البرتغالي باولو بينتو على رفع معدل اللياقة البدنية، والتركيز على الجانب التكتيكي، ومواصلة تصحيح الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية.

ووضع خلاله الجهاز الفني في مران أمس، اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في بداية مباراة إيران، فيما اختبر جاهزية اللاعبين ومدى قدرتهم على تطبيق خطته، كما قام بتجهيز البديل المناسب لتعويض غياب خليفة الحمادي الذي تعرض للطرد في مباراة فلسطين، ولن يشارك في مباراة إيران.

ويوجد توجه لدى الجهاز الفني للدفع بالمهاجم علي مبخوت منذ بداية اللقاء، بعد تعرض سلطان عادل لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين تقريباً.

وحرص باولو بينتو على عقد اجتماعات جماعية وفردية مع اللاعبين لتعريفهم بدورهم، لإيقاف خطورة لاعبي إيران، أحد المرشحين الأقوياء للمنافسة بقوة على لقب البطولة الآسيوية، خاصة بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 16 بحصوله على 6 نقاط، فيما يملك منتخبنا 4 نقاط، من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل مع منتخب فلسطين 1-1.

تعادل عُمان وتايلاند

من ناحية أخرى، تعادل منتخب عمان مع تايلاند سلبياً، ليتعقد موقفه في المجموعة السادسة، وكان منتخب عمان خسر في الجولة الأولى أمام السعودية 1 - 2.

وتقام اليوم مباراتان في المجموعة الأولى بكأس آسيا، ويلعب منتخب لبنان مع طاجيكستان وقطر مع الصين.

ويتطلع منتخب «الأرز» إلى بلوغ دور الـ 16 لأول مرة في تاريخه، ولا بديل أمامه عن الفوز على نظيره الطاجيكي لتعزيز آماله في التأهل، وبشرط تعثر الصين أمام قطر، أما في حال فوز الصين، فإن الأمور ستتأجل إلى نهاية الدور الأول، إذ من الممكن نيله إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات بالمركز الثالث.

وخسر منتخب لبنان أمام قطر بثلاثية في افتتاح البطولة ثم تعادل مع الصين سلباً.

وفي حال تعثر منتخب لبنان أمام طاجيكستان، فهذا يعني إلى حد كبير انتهاء مهمته من الدور الأول للمرة الثالثة في ثلاث مشاركات.

وينشد منتخب قطر تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال فوز ثالث على نظيره الصيني، ويتصدر «العنابي» المجموعة الأولى بست نقاط، وللصين الثاني (نقطتان)، ويحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث بنقطة بفارق الأهداف أمام لبنان.

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