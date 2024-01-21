الأبيض الإماراتي يختتم تدريباته غدا استعدادا لمواجهة ايران بالجولة الثالثة في كأس أسيا

المصدر: وام تصوير عيسى البلوشي

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يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب ايران الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة، للمجموعة الثالثة لكأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريبا على ملعب "العقلة 5" شهدت تدريبات خفيفه للاعبين عمل خلالها المدرب البرتغالي باولو بينتو على رفع معدل اللياقة البدنية، والتركيز على الجانب التكتيكي، ومواصلة معالجة الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية، أبرزها الدفاعية.

ويملك منتخبنا الوطني في رصيده 4 نقاط، حققها من الفوز على هونج كونج 3-1، والتعادل مع منتخب فلسطين 1-1.

وستكون الحصة التدريبية التي يجريها المدرب بينتو غدا الساعة 5 بتوقيت الإمارات، هي الأساسية، حيث سيركز خلالها المدرب على اختيار بديل اللاعب سلطان عادل الذي تعرض للإصابة، وتأكد غيابه عن المنتخب لمدة 10 أيام، وستكون المفاضلة ما بين علي مبخوت وكايو كانيدو في قلب مركز الهجوم، وكذلك بديل للمدافع خليفة الحمادي الذي تعرض للطرد خلال المباراة الماضية.

ويعقد المؤتمر الصحفي للمباراة الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت الإمارات، بحضور المدرب باولو بينتو، وأحد اللاعبين، فيما يعقد الاجتماع الفني للمباراة عقب المؤتمر لإجراء الترتيبات الخاصة باللقاء وقمصان المنتخبين.

ويدخل منتخبنا الوطني اللقاء بشعار الفوز من أجل حجز إحدى بطاقات التأهل، إلى دور الستة عشر، طامحا في مواصلة المشوار لأبعد نقطة في البطولة القارية.

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