كأس آسيا.. سلطان عادل يغيب عن "الأبيض" 10 أيام

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، غياب لاعب المنتخب الوطني سلطان عادل عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فلسطين بالجولة الثانية من كأس آسيا المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد، في بيان له : أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب منتخبنا الوطني سلطان عادل اليوم في الدوحة إصابته بتمزق في رباط الغضروف المفصلي للركبة اليسرى خلال مباراة منتخبنا مع منتخب فلسطين.

وبحسب الجهاز الطبي، يحتاج اللاعب للعلاج والراحة لمدة تترواح من أسبوع إلى 10 أيام.

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