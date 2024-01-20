المنتخب الأردني يفرط في تقدمه ويتعادل في الوقت القاتل مع المنتخب الكوري بكأس آسيا

المصدر: وكالات تصوير عيسى البلوشي

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تعادل المنتخب الأردني مع منتخب كوريا الجنوبية 2 / 2 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي هو البادئ بالتسجيل عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ولكن المنتخب الأردني تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بارك يونج وو، لاعب كوريا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل يزن النعيمات هدف الثاني للمنتخب الأردني.

وحاول المنتخب الكوري الجنوبي في الشوط الثاني تسجيل هدف التعادل حتى تمكن من تسجيله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق يزن العرب، لاعب المنتخب الأردني، الذي سجله بالخطأ في مرماه.

ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف امام المنتخب الكوري الجنوبي الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط.

وكان المنتخب الأردني تغلب على منتخب ماليزيا برباعية نظيفة في الجولة الأولى، فيما تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على المنتخب البحريني 3 / 1 في الجولة الأولى.

ويلتقي منتخبا البحرين وماليزيا في وقت لاحق من اليوم ضمن ذات المجموعة.

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