الأبيض الإماراتي يواصل إعداده لمواجهة إيران في ختام دور المجموعات بكأس أسيا

المصدر: البيان

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يُواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته لمباراة الجولة الثالثة أمام إيران يوم الثلاثاء المقبل، في آخر مباريات مرحلة مجموعات بطولة كأس آسيا, التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُعد المواجهة فاصلة للأبيض الذي يسعى للحصول على أحدى بطاقات التأهل.

من جهته أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني عن استمرار التحضيرات بحصص يومية، عقب مباراة فلسطين في الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، حيث أجرى الأبيض تدريباً أمس بمشاركة اللاعبين الذين ظهروا بمعنويات عالية.

وينتظر أن يؤدي الأبيض مرانه الرئيسي للمباراة غداً الأحد، يضع من خلاله الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها لبداية المباراة، ويختبر جاهزية اللاعبين ومدى قدرتهم على تطبيق الخطة التي سيخوض بها اللقاء، فيما يختتم منتخبنا التحضيرات بمران أخير يوم الاثنين.

وبالنظر إلى المجموعة الثالثة التي يلعب فيها منتخبنا الوطني، نجد أن المنتخب الإيراني حسم أمر تأهله برصيد ست نقاط بعد فوزه أمس على هونغ كونغ، بينما يحتل الأبيض المركز الثاني بأربع نقاط، وفلسطين بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب هونغ كونغ المجموعة بلا رصيد بعد خسارته لمباراتين.

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