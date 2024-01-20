كوريا الجنوبية تخسر حارسها الأساسي.. الإصابات تفاجئ منتخبات كأس آسيا

المصدر: وام

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مع ارتفاع وتيرة منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 24 منتخبنا، واقترابها من الأدوار الإقصائية، كانت هناك مفاجآت صعبة على المنتخبات المشاركة، تصدرتها الإصابات لعدد من لاعبيها.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني قد أعلن في وقت سابق وقبل انطلاقة البطولة، عن إصابة الحارس الثالث خالد توحيد، الأمر الذي جعله يستبدله بالحارس حسن حمزة، لينضم إلى الثنائي خالد عيسى، وعلي خصيف.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أيضا عن إصابة المدافع نور منصور، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده مع الصين الأربعاء الماضي بالجولة الثانية للمجموعة الأولى، بعدما غادر اللقاء خلال الشوط الأول، وبحسب التقرير الطبي فإن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة الضامة، حيث سيغيب فترة قد تصل إلى شهرين عن الملاعب، الأمر الذي يعني وداعه للبطولة.

وذكرت تقارير صحفية سعودية عن تعرض ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي لإصابة عضلية، خلال المباراة الأولى مع منتخب عمان.

كما غاب فهد المولد لاعب المنتخب السعودي عن لقاء عمان بالجولة الأولى، وذلك بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الأوتار الأمامية، وحاجته إلى علاج يمتد إلى 3 أسابيع، حيث أعلن أمس ناديه "الشباب السعودي" تفاصيل إصابته.

وتسببت الإصابة أيضا في غياب همام الأمين مدافع المنتخب القطري عن اللقاء الثاني في البطولة، أمام طاجيكستان، بعدما تعرض لإصابة بإلتواء في الكاحل خلال اللقاء الأول أمام لبنان، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد القطري لكرة القدم.

كما تعرض منتخب كوريا الجنوبية لصدمة كبيرة بعد إصابة حارسه الأساسي "كيم سيونج" بالرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الكوري الجنوبي، والذي تنتظره اليوم السبت مواجهة صعبة مع المنتخب الأردني.

وشهدت مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بالجولة الأولى تعرض المدافع البحريني أمين بنعدي لإصابة في الكاحل، لتثبت التقارير الطبية لاحقا وجود تمزق في الأربطة ليغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

وخلال لقاء عمان والسعودية أيضا تعرض تميم البلوشي لاعب المنتخب العماني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك حسبما أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، ليغيب اللاعب عن البطولة والملاعب لمدة تصل إلى 6 أشهر.

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