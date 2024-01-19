حمد بن خليفة يحضر تدريبات «الأبيض»

المصدر: الدوحة - البيان

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أشاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في قطر، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا بالمستوى، الذي ظهر عليه لاعبو منتخبنا الوطني في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، ضمن نهائيات كأس آسيا لحساب المجموعة الثالثة.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها لمقر تدريبات «الأبيض» في الدوحة، بحضور عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وإبراهيم حسن النمر، وعمر الحاج المهيري، وأمل حسن بو شلاخ، أعضاء مجلس الإدارة.

وحرص رئيس اللجنة المنظمة على التحدث مع أعضاء الجهاز الفني والإداري، ولاعبي منتخبنا قبل بداية التدريبات، متمنياً للأبيض التوفيق، خلال مشواره المقبل في البطولة.

من جهته توجه علي خصيف قائد منتخبنا الوطني بالشكر إلى الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني على اللفتة الكريمة، مشيداً بالجهود الكبيرة والمميزة، التي تبذلها دولة قطر في تنظيم الحدث القاري الكبير.

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