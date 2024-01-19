"الأبيض الإماراتي" يبدأ الاستعدادات لمواجهة إيران بالجولة الثالثة لكأس أسيا

المصدر: وام

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بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول اليوم “الجمعة” تحضيراته لمواجهة منتخب إيران في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما أغلق ملف مباراته أمام فلسطين والتي أقيمت أمس “الخميس” على ملعب الجنوب وانتهت بالتعادل 1-1.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو بينو، على تجهيز بديل المدافع خليفة الحمادي، الذي تعرض للطرد خلال مباراة فلسطين، وتعويضه فيما لا تزال الخيارات متاحه ما بين كل من أحمد جميل، ومحمد العطاس، وزايد سلطان، وعبد الرحمن صالح، وخالد الهاشمي، حيث سيكون الاختيار على اللاعب الأكثر جاهزية.

وخاض المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريبا، ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو بينتو على الجانب البدني بعد عملية الاستشفاء للاعبين الذين خاضوا مباراة فلسطين.

ويعد المنتخب الإيراني المنافس الأبرز لمنتخبنا الوطني على صدارة المجموعة، ففي حال فوز منتخبنا الوطني سيتأهل متصدرا للمجموعة بغض النظر عن أي نتائج أخرى.

ويعمل المدرب بينتو على متابعة منتخب إيران اليوم الجمعة خلال لقاء هونج كونج بالجولة الثانية، حيث ستكون فرصة للتعرف أكثر على المنافس، وتسجيل المزيد من الملاحظات، حتى يتمكن من وضع الخطة الفنية المناسبة للمباراة.

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