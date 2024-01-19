البحرين للتعويض أمام ماليزيا ومواجهة مرتقبة بين كوريا والأردن

المصدر: وكالات

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يبحث المنتخب البحريني عن التعويض وتحقيق انتصاره الأول عندما يلاقي نظيره الماليزي غداً السبت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن كأس آسيا لكرة القدم.

ويلتقي أيضا منتخبا الأردن وكوريا الجنوبية في مواجهة مرتقبة ضمن المجموعة ذاتها التي يتصدرها الأول بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الثاني، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث بدون نقاط وأخيرا ماليزيا.

ويدخل المنتخب البحريني لقاءه بطموح الفوز من أجل الإبقاء على آماله في تخطي دور المجموعات بعدما خسر أمام كوريا الجنوبية 1-3 في الجولة الأولى، معولاً على تفوقه التاريخي على منافسه في المواجهات التسع الأخيرة بينهما ضمن التصفيات الآسيوية والمونديالية واللقاءات الدولية الودية حيث فاز 6 مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

كما ترغب البحرين ومدربها الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي المنتخب الماليزي ومستواهم المتواضع أمام الأردن عندما خسروا برباعية نظيفة.

ويواجه بيتسي ضغوطات كبيرة من الشارع الرياضي البحريني الذي وجه له سهام الانتقاد على اختياراته للتشكيلة التي يبدأ بها المباريات إلى جانب القائمة التي اعتمدها للنهائيات.

وردّ بيتسي على الانتقادات خلال المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام كوريا الجنوبية قائلاً "أنا المسؤول الأول والأخير عن اختيار التشكيلة أو اختيار القائمة المشاركة في البطولة، لدينا الأسماء التي تعتبر الأفضل على الساحة الكروية المحلية وكان تركيزنا خلال مرحلة الإعداد على اختيار الأجدر بتمثيل المنتخب الوطني".

وأضاف "أنا راض عما قدمه اللاعبون على أرض الملعب، كان من الصعب علينا مجاراة العديد من اللاعبين المصنفين على مستوى عالمي، لقد تمتع الفريق الكوري بالإضافة للعمل الجماعي بامتلاكه للاعبين على مستويات فنية وفردية عالية".

وأوضح بيتسي الجمعة في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة ماليزيا "نحترم جميع المنتخبات، راقبنا منتخب ماليزيا ضد سوريا في مباراته الودية ثم ضد الاردن في البطولة الحالية ووضعنا الخطة المناسبة لمواجهتها".

من جهته، قال مدير المنتخب البحريني راشد الزياني "نؤكد بأننا قادرون على التعويض في المباراة المقبلة، ولدينا الإمكانات للوصول إلى أبعد المستويات، ولدينا رجال في الملعب واثقون منهم، والأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الأولى مطمئن وبإذن الله سنعوض ونقدم الأفضل".

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب البحريني مباراته أمام ماليزيا بإجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة خصوصا عقب نهاية مشوار مدافعه أمين بن عدي اثر اصابته في أربطة الكاحل الأيمن ضد كوريا الجنوبية، وسيشارك سيد مهدي باقر بدلا منه.

موقعة كوريا والأردن

وعلى ملعب الثمامة، تلتقي كوريا الجنوبية والاردن في مواجهة مرتقبة نظرا لان الفائز سيضمن ليس فقط تأهله الى الدور الثاني لكن أيضاً وبنسبة كبيرة صدارة المجموعة التي ستجعله يتحاشى على الأرجح مواجهة اليابان القوية في الدور التالي.

وحقق الاردن أكبر فوز في النسخة الحالية عندما سحق ماليزيا برباعية نظيفة، في حين تغلبت كوريا الجنوبية على البحرين 3-1 في مباراة تألق فيها مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كانغ-إن لي بتسجيله هدفين وخطف الاضواء من نجوم الصف الاوّل في منتخب بلاده وعلى رأسهم هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الانكليزي.

واعتبر مدرب كوريا الجنوبية الالماني يورغن كلينسمان بأن كانغ-إن تطور كثيراً خلال الفترة القصيرة التي قضاها في العاصمة الفرنسية، وقال في هذا الصدد "إنه يفهم اللعبة الآن. خطوة بخطوة، ليس فقط القيام بعمله في المباراة من خلال التقدم الى الهجوم وربما تسجيل هدف أو القيام بتمريرة حاسمة والمراوغة وكل ذلك، بل إنه يبذل جهداً دفاعياً كبيراً أيضا".

وتابع "أمر رائع لكرة القدم الكورية والمنتخب الوطني أن يكون لديها لاعب مثله للارتقاء إلى مستوى جديد تماما".

وتلقى المنتخب الكوري خبرا سارا تمثل بمعاودة مهاجم ساوثمبتون الانكليزي هوانغ هي تشان تدريباته خلال الاسبوع الحالي وسيكون متاحا لمواجهة الاردن.

أما المنتخب الاردني فيدخل مباراته ضد كوريا الجنوبية بمعنويات عالية بعد فوزه الساحق على ماليزيا لكنه يدرك بأنه يواجه منتخبا من عيار اخر.

ويعوّل المنتخب الاردني على جناحه موسى التعمري الذي يتألق في صفوف مونبلييه الفرنسي وسجل هدفين في المباراة الاولى.

وقال المدرب المغربي للاردن حسين عموتة في المؤتمر الصحافي "مباراة أمام منافس عنيد ومتمرس قارياً وعالميا. يتعيّن علينا أن ننتبه للجزئيات ونتمتع بروح قتالية لكي نجاري المنتخب الكوري".

وأضاف عن الحالة الصحيّة للمهاجم محمود المرضي صاحب هدفين في مرمى ماليزيا "تعرض المرضي للاصابة خلال المباراة ضد ماليزيا وهو قيد العلاج، سنرى مدى تجاوبه واذا كان جاهزا مئة في المئة فسيلعب".

أما لاعب وسط الاردن نور الروابدة فقال "على الورق المنتخب الكوري مرشح للفوز لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز".

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