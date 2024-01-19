"نجوم آسيا" معرض فني في الدوحة يستعيد ذكريات نسخة 2019 بالإمارات

المصدر: وام

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تزامنا مع منافسات النسخة الـ18 لكأس آسيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، شهدت منطقة كتارا في الدوحة افتتاح معرض "نجوم آسيا" للفنان والمصور العماني هيثم بن سليم الشكيري، والذي يضم لقطات خاصة للنسخة الماضية من كأس آسيا 2019، والتي أقيمت في الإمارات.

ويبلغ عدد صور المعرض 44 صورة توثق المشاركة في منافسات البطولة، وتجعل الزائر يستعيد ذكريات النسخة الماضية، خاصة المباراة النهائية التي شهدت تتويج المنتخب القطري على حساب اليابان على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

وبجانب لقطات حامل اللقب، تبرز أيضا العديد من لقطات اللاعبين من المنتخبات الأخرى المشاركة، وأخرى لنجم المنتخب الوطني السابق إسماعيل مطر، والجماهير الحاضرة من مختلف دول القارة الآسيوية.

وقال الفنان والمصور العماني هيثم بن سليم الشكيري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، منذ بداية الرحلة في النسخة الماضية لكأس آسيا، قررت توثيقها بالعديد من الصور، لعدد من المنتخبات، وقد عملت على تنويع زوايا التصوير، مع اختلاف الوجوه، لتكون الصورة كاملة عقب نهاية البطولة.

وأضاف:" كان هدفي أن يسترجع الزائر أجواء المباريات والحضور الجماهيري، وإصرار اللاعبين على الفوز، بجانب العديد من الفنيات الممتعة في كرة القدم".

وتابع:" لم أتوقع أن يشهد المعرض هذا الإقبال الجماهيري من مختلف الجنسيات، تزامنا مع انطلاقة منافسات كأس آسيا بنسختها الحالية".

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