كوبر يواصل العناد مع عمر السومة

المصدر: البيان

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لا زال هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري، غير مقتنعٍ بإعادة عمر السومة إلى قائمته المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وكانت سوريا تكبّدت خسارة بهدفٍ دون رد من أستراليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا 2023، وتخلو سجلات نسور قاسيون من أي هدفٍ في كأس أمم آسيا حتى الآن، إذ تعادلوا سلباً مع أوزباكستان في الجولة الافتتاحية.

واعترف كوبر بعد مواجهة أستراليا: "أعتقد بأنه كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة، ولم نكن موفقين"، وأشار المدرب الأرجنتيني إلى الكرة التي سددها نجمه بابلو صبّاغ في الدقيقة 5 من عمر المواجهة، فارتطمت بقائم المنتخب الأسترالي.

وقال كوبر متحسراً: "ربما كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة، لو نجحنا في استغلالها، لكان بوسعنا التقدم في النتيجة، الكرة جاءت في القائم، ولو تحرّكت خطوةً واحدةً، لدخلت المرمى".

وأوضح المدرب السابق لمنتخبات مصر وأوزباكستان والكونغو وجورجيا: "كنت سأشعر بقلقٍ أكبر لو لم نصل إلى المرمى، إلا أننا وصلنا في أكثر من فرصةٍ".

وسُئل كوبر عما إذا كانت عودة عمر السومة إلى قائمة نسور قاسيون في البطولة، تمثّل حلاً لأزمة غياب اللمسة الأخيرة، وأجاب صاحب الـ 68 عامًا بدبلوماسيةٍ: "أدوار المهاجم لا تقتصر فقط على تسجيل الأهداف، بل ثمة أدوارٌ مركّبةٌ، ودورٌ خططيٌ، ودورٌ في الضغط".

وشدد كوبر في ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "أنا سعيدٌ بأداء مهاجمي المنتخب السوري بصفقةٍ خاصةٍ، وبالفريق بصفةٍ عامةٍ".

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