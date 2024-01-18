تعادل "الأبيض" وفلسطين في ليلة تألق خالد عيسى يؤجل حسم التأهل في كأس آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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تعادل منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين 1-1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة مساء اليوم، في مباراتهما التي جرت وسط حضور 42 ألف مشجع في ملعب إستاد الجنوب في الوكرة، واحتفظ المنتخبان بحظوظهما في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا في قطر، بعدما رفع "الأبيض" رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، وتصدر ترتيب المجموعة، انتظاراً لمواجهة غدا، بين منتخبي إيران وهونغ كونغ على ملعب إستاد خليفة الدولي، وتحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتأتي فلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة، في حين لا زال رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط، وسجل للإمارات سلطان عادل في الدقيقة 23، وطرد الحكم لاعبنا خليفة الحمادي في الدقيقة 35، وتصدى حارسنا خالد عيسى لركلة جزاء من اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 39، وأحرز لفلسطين مدافعنا بدر ناصر بالخطأ في مرمانا بالدقيقة 50.

وتساقطت الأمطار مع صافرة بداية المباراة على ملعب إستاد الجنوب، وبدأت معها بوادر إثارة ومتعة مبكرة في اللقاء، بعدما لعب الفلسطيني زيد قنبر كرة رأسية ساقطة، وحولها حارس "الأبيض" خالد عيسى، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 5، وفي الدقيقة التالية، سدد لاعبنا ماجد راشد كرة أرضية سريعة مرت بجوار القائم الأيمن، وانطلق لاعبنا عبد الله إدريس، واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة بجوار القائم في الدقيقة 9، ورد الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 11، بانطلاقة فردية وتسديد كرة أرضية أمسكها خالد عيسى بتحكم كامل.

ووضع سلطان عادل، منتخبنا في المقدمة بهدف بكرة رأسية في الدقيقة 23، وأحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفلسطيني بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وطرد خليفة الحمادي، آخر لاعبينا في منطقة الجزاء، لإعاقته للاعب عدي الدباغ، ليكمل "الأبيض" المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، وسدد الفلسطيني تامر صيام ركلة الجزاء، وتصدى لها ببراعة حارسنا خالد عيسى في الدقيقة 39، وأبعد دفاع "الأبيض" كرة عرضية غالطت الجميع وكادت أن تسكن المرمى، ولعب الدباغ، كرة رأسية قوية علت عارضة منتخبنا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وكاد علي صالح، أن يسجل هدفاً ثانياً لمنتخبنا مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما أنطلق من الجانب الأيمن، وسدد كرة قوية وتصدى لها الحارس الفلسطيني رامي حمادة، وردت اللعبة بهجمة مرتدة سريعة، ولعبت كرة عرضية وقابلها مدافعنا بدر ناصر بكرة رأسية بالخطأ في شباك "الأبيض" في الدقيقة 50، ليتعادل منتخب فلسطين الذي واصل ضغطه الهجومي مستفيداً من النقص العددي لصفوف منتخبنا، وتألق خالد عيسى مجدداً في إبعاد رأسية قوية من الفلسطيني محمد صالح في الدقيقة 62، وعلت رأسية الدباغ، عارضة مرمى منتخبنا في الدقيقة 69، وواصل خالد عيسى، تألقه وتصدى لتسديدة قوية من الدباغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، وسدد الدباغ كرة أخرى بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 77.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي فيها بنفس التوقيت، منتخبنا مع منتخب إيران على ملعب إستاد المدينة التعليمية، وهونغ كونغ مع فلسطين على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة، بعدما شهدت الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، فوز إيران على فلسطين 4-1، و"الأبيض" على هونغ كونغ 3-1، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي، أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

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