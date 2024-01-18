أوزبكستان تحقق فوزها الأول في كأس آسيا بثلاثية في مرمى الهند

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أوزبكستان ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتفوز 3-صفر على الهند في المجموعة الثانية وتحقق فوزها الأول في كأس آسيا لكرة القدم على ملعب أحمد بن علي اليوم الخميس.

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف أستراليا صاحبة العلامة الكاملة بعد جولتين. ولدى سوريا نقطة واحدة بينما تتذيل الهند المجموعة.

ومهد أوتابيك شوكوروف تمريرة عرضية برأسه إلى عباسبيك فايزوليف الذي حولها في الشباك من مدى قريب بعد أربع دقائق من البداية.

ونفذ جلال الدين ماشاريبوف ركلة حرة ارتطمت بالقائم قبل أن يجعل إيجور سيرجييف النتيجة 2-صفر مستغلا إبعاد خاطئ من أكاش ميشرا مدافع الهند للكرة.

ونشط منتخب الهند قرب نهاية الشوط الأول وأطلق ماهيش ناوريم تسديدة قوية تصدى لها أوتكير يوسوبوف وأبعدها دفاع أوزبكستان لركلة ركنية وصلت إلى سونيل تشيتري لكن رأسيته مرت فوق العارضة.

ورد فريق المدرب سريشكو كاتانيتش سريعا ليسجل شيرزود نصرللايف الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بعدما تابع تسديدته المرتدة من القائم الأيمن.

وبدأت الهند بشكل مختلف بعد الاستراحة، وسدد البديل راهول كانولي في القائم الأيسر قبل أن تعود الكرة لزميله تشيتري الذي سدد من مدى قريب قبل أن تخرج الكرة لركلة ركنية.

لكن عادت السيطرة لأوزبكستان وسط تراجع الهند للخلف حتى لا تستقبل المزيد من الأهداف.

وتلعب أوزبكستان أمام أستراليا على صدارة المجموعة يوم الثلاثاء في نفس توقيت مباراة سوريا والهند.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز