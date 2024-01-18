الدوحة تستعد لانطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية

المصدر: وكالات

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تشهد العاصمة القطرية الدوحة إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023 خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بمشاركة أفضل المواهب في القارة.,

ويشارك في البطولة 20 اتحاداً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتقام بالتزامن مع إقامة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا لكرة القدم والمقامة منافساتها حالياً في الدوحة.

وتم توزيع الفرق العشرين المشاركة على أربع مجموعات من ثلاثة فرق ومجموعتين من أربعة، ويضم كل فريق لاعبين رئيسيين ولاعب بديل واحد، ويتقابل الفريق مع بقية فرق المجموعة مرتين في مباريات مدتها 12 دقيقة بواقع لاعبين أمام لاعبين.

وينطلق دور المجموعات في الأول من فبراير المقبل، حينما تواجه قطر لبنان في المجموعة الأولى، وأوزبكستان مع سوريا في المجموعة الثانية، وبعدها تلتقي قطر مع طاجيكستان وأوزبكستان مع الهند بجانب مواجهة الإمارات مع هونج كونج الصين، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيووي.

وتتواصل المنافسات حينما تلعب فيتنام مع اليابان ضمن المجموعة الرابعة، وتواجه ماليزيا الأردن في المجموعة الخامسة ، ثم تعود فيتنام لمواجهة إندونيسيا، بينما تلعب جمهورية كوريا مع البحرين بجانب مواجهة قرغيزستان مع السعودية بافتتاح منافسات المجموعة السادسة.

وفي نهاية اليوم الافتتاحي الأول، تلعب الأردن مع جمهورية كوريا ضمن المجموعة الخامسة، وضمن المجموعة السادسة تلعب السعودية مع عمان في حين تواجه تايلاند قرغيزستان.

وتتواصل مباريات البطولة بإقامة العديد منها في اليوم الثاني في فبراير المقبل، حيث تلتقي طاجيكستان مع لبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما تلعب سوريا مع الهند في المجموعة الثانيةكما تلتقي هونج كونج مع إيران في المجموعة الثالثة، في حين تلعب اليابان مع إندونيسيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وتختتم مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة إيران مع الإمارات، بينما تلعب البحرين في الوقت نفسه مع ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة، وبعد ذلك تواجه الأردن ، قبل مواجهة عمان مع تايلاند.

ويختتم دور المجموعات حينما تلعب كوريا الجنوبية مع ماليزيا في المجموعة الخامسة، بينما تلعب السعودية مع تايلاند وتواجه قرغيزستان عمان في آخر مواجهات هذا الدور.

وكما هو الحال في نظام كأس آسيا، فإن الفرق التي تحصل على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة فرق حاصلة على المركز الثالث ستواصل طريقها إلى الأدوار الإقصائية، والذي تقام منافساته بإقامة ثلاث مواجهات بين كل فريقين، وبحيث يتأهل الفائز في مباراتين.

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