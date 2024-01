كأس آسيا 2023.. ضربة دموية للاعب الصين ورد فعل غريب من الحكم (فيديو)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة لبنان والصين التي أقيمت أمس الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، لعبة دموية وشديدة الخطورة، نتيجة التحام لاعب منتخب لبنان بنظيره الصيني.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ورفع منتخب الصين رصيده إلى نقطتين، بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الأولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الأولى بعد الخسارة أمام قطر 0/3 في افتتاح البطولة.

وجاءت اللعبة في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، أثر تدخل لاعب منتخب لبنان خليل خميس، على لاعب الصين داي واي تسون، حيث نتج عن التدخل اصطدام حذاء خميس بوجه تسون بقوة، ما نتج عنه تعرض اللاعب الصيني للإصابة وتدخل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده لإسعافه.

ولم يتدخل حكم المباراة في هذه اللعبة، أو يعود إلى تقنية الفيديو المساعد لإعادة تقييم قراره بخصوص الالتحام، الأمر الذي عرضه لانتقادات من قبل وسائل الإعلام في الصين، حيث كتبت: "الحكم كان لطيفاً جداً.. ولاعب لبنان كان يمارس الفنون القتالية".

وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان، الإثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المستضيفة في التوقيت نفسه، ويتأهل إلى دور الـ 16 أوائل وثواني المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

Lebanon's Khalil Khamis was not carded or even called for a foul for this hit on China's Dai Wai Tsun. 😳 pic.twitter.com/GoGoXNOcxr