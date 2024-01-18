«الأبيض» يواجه فلسطين بطموح الفوز وحسم التأهل الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يخوض منتخبنا الوطني في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات، مباراة مهمة وقوية وبشعار الفوز أمام منتخب فلسطين على ملعب استاد الجنوب في قطر، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا، التي يلتقي خلالها أيضاً منتخبا هونغ كونغ وإيران في التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة، على ملعب استاد خليفة الدولي.

ويسعى منتخبنا إلى مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من حسم التأهل إلى الدور القادم، بعدما نجح في الفوز على هونغ كونغ في الجولة الأولى 3-1، بينما خسر المنتخب الفلسطيني 1-4 من نظيره الإيراني، الذي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبنا في المركز الثاني، وحلت هونغ كونغ في المركز الثالث، وفلسطين في المركز الرابع دون نقاط.

ويحتاج منتخبنا إلى الفوز على فلسطين، وخسارة هونغ كونغ أمام إيران، لحسم التأهل إلى ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة، حيث يتأهل الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.

تغييرات

يتوقع أن يجري البرتغالي باولو بينتو، مدرب «الأبيض»، تغييرات بسيطة على التشكيلة التي واجه بها هونغ كونغ، عندما يواجه فلسطين، لتضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه في الدفاع زايد سلطان، خليفة الحمادي، وبدر ناصر، وعبدالله إدريس، وفي الوسط عبدالله رمضان، ويحيى نادر، وحارب عبدالله، وطحنون الزعابي، وفي الهجوم كايو كانيدو، وعلي مبخوت.

ويقابله المنتخب الفلسطيني بتشكيلة بداية تتكون من رامي حمادة في حراسة المرمى، وفي الدفاع مصعب البطاط، وميلاد تيرمانيني، وياسر حامد، وكاميلو سالدانا، وفي الوسط تامر صيام، وعدي خروب، ومحمد باسم رشيد، ومحمود أبو وردة، وفي الهجوم زيد قنبر، وشهاب قنبر.

تحضيرات

وأكمل «الأبيض» تحضيراته للمواجهة المهمة بتدريبات يومية عقب الفراغ من لقاء الجولة الأولى، وحرص الجهاز الفني على طي صفحة مواجهة هونغ كونغ، وبدء التحضير لمباراة منتخب فلسطين، وركز بينتو وجهازه المعاون على معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، إضافة إلى العمل على تطوير منظومة الأداء، وتحسين بعض الجوانب التي يرى الجهاز الفني أنها تحتاج إلى مزيد من العمل.

تاريخ

يذكر أن مباراة «الأبيض» وفلسطين الليلة ستكون الأولى بينهما في تاريخ نهائيات كأس آسيا، إذ سبق والتقى المنتخبان 4 مرات، وخسر منتخبنا اللقاء الأول في 23 أغسطس 1999 بنتيجة 0-1، في دورة الألعاب العربية، ثم تعادل المنتخبان سلبياً في 10 أكتوبر 2009 في لقاء ودي، وفاز بعدها منتخبنا مرتين بنتيجة واحدة 2-0 في 8 سبتمبر 2015 و24 مارس 2016، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

مواجهة مهمة

من جهته، أعلن باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، اكتمال استعدادات «الأبيض» لخوض مباراة الجولة الثانية في كأس آسيا، أمام منتخب فلسطين، مؤكداً أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن المنتخب بات جاهزاً لأداء اللقاء.

وذكر المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، أن مواجهة المنتخب الفلسطيني تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لـ«الأبيض»، متوقعاً مباراة صعبة؛ لأنها أمام منافس قوي من الناحية البدنية، ويملك لاعبين مميزين على مستوى خط الدفاع والهجوم وعلى الأجنحة.

وقال: «من المهم الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة، وإلا لن يكون سهلاً الحصول على بطاقة التأهل، ونعرف المنافس، ونثق أنها ستكون مباراة صعبة، وليس لجودة المنافس فقط، ولكن لأن ردة فعلهم بعد الخسارة الأولى يتوقع أن تكون قوية».

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