إسماعيل راشد: منتخبنا قادر على خطف بطاقة التأهل اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد إسماعيل راشد لاعب منتخبنا الوطني والوصل سابقاً، أن «الأبيض» مطالب بعبور منتخب فلسطين اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، قبل المواجهة الصعبة في ختام دور المجموعات أمام إيران، حيث سيبعد الفوز منتخبنا عن ضغوطات المواجهة الأخيرة أمام إيران، رغم أهمية تلك المباراة، باعتبارها اختباراً حقيقياً ومحكاً رئيساً أمام أحد أبرز المنتخبات الآسيوية، وتكمن أهميتها في الاحتكاك والالتحام البدني، إلى جانب التعرف إلى مدى تعامل المدرب مع هذه المواجهات، مؤكداً أن بطولة كأس آسيا تعد فرصة ثمينة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم وقدراتهم على المستطيل الأخضر.

فوز

وأضاف إسماعيل راشد لـ «البيان»، أن المنتخب يخوض المواجهة اليوم بدافع معنوي كبير، بعد الفوز الثمين في مستهل مشواره الآسيوي، وقادر على الحسم، وتعتبر النتيجة السابقة مرضية في مباراة الافتتاح أمام هونغ كونغ، بغض النظر عن مستوى الأداء، حيث تعد النتيجة في بعض المباريات أكثر أهمية من الأداء، خاصة في دور المجموعات، متمنياً أن يحصد منتخبنا بطاقة التأهل إلى الأدوار المقبلة، التي تحتاج إلى مزيد من التركيز، والعمل المضاعف، بجانب التسلح بالروح القتالية.

وأشاد إسماعيل راشد بالمدرب بينتو، بعد إكماله نحو 6 أشهر مع المنتخب، وعدم الخسارة في المباريات الرسمية خلال مرحلة التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، متمنياً ذهاب «الأبيض» إلى أبعد نقطة في النسخة الحالية لكأس آسيا 2023 بقطر، والتي تشهد مشاركة منتخبات قوية ومرشحة، أبرزها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وسيكون منتخبنا قادراً على الذهاب بعيداً، في حال استطاع التعامل مع المواجهات المقبلة بصورة أفضل.

وكشف راشد عن أبرز النقاط الإيجابية لمنتخبنا في مباراة الافتتاح أمام هونغ كونغ، من بينها تألق سلطان عادل، بجانب وجود عناصر شابة قادرة على تقديم عطاء أكبر في المستقبل، ما يؤكد أن المنتخب يمر حالياً بمشروع بناء يحتاج إلى الصبر، موضحاً أن المدرب خاض المواجهة بتشكيلة مخالفة لتوقعات الشارع الرياضي، راهن عليها في حصد أول فوز في البطولة الآسيوية.

مفاجأة

وعن توقعاته لبطل كأس آسيا 2023، قال إسماعيل راشد إنه لا يتوقع تتويج بطل جديد، أو وجود مفاجآت في البطولة، في ظل وجود أقوى المنتخبات المرشحة، اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بجانب العراق، مستبعداً المنتخب السعودي من السباق على اللقب، لعدة أسباب، أبرزها وجود عناصر لا تشارك في التشكيلة الأساسية مع أنديتهم، بخلاف بعض اللاعبين المشاركين ضمن المنتخبات الأخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، الذين يشاركون بصورة أساسية مع أنديتهم في الدوريات الخارجية.

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