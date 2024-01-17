طاقم تحكيم إماراتي دولي لإدارة مباراة سوريا وأستراليا في كأس أسيا

المصدر: البيان

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عيّنت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا الإماراتي الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة) ومحمد احمد يوسف (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) ومحمد عبدالله حسن (حكم للفيديو) لإداراة مباراة سوريا وأستراليا المقرر إقامتها يوم غد الخميس على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023.

وأختارت اللجنة حكم الساحة الدولي عمر آل علي (حكم للفيديو) ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مواجهة الغد التي ستجمع منتخبي الهند وأوزبكستان على استاد أحمد بن علي، ضمن ذات المجموعة.

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