علي سالمين: الرغبة في الفوز والروح الجماعية وسيلتنا لعبور فلسطين

المصدر: البيان

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أكد علي سالمين لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني، أن تركيز الجميع منصب على مباراة الغد أمام منتخب فلسطين، مقدماً شكره للجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة لمباريات البطولة، مبيناً أن المدرب نجح في صناعة توليفة جيدة وزرع روح المنافسة والفوز في نفوس اللاعبين، متمنياً أن يوفق مع زملائه اللاعبين في تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة تسعد الجماهير التي ظلت تساند الأبيض في كل الأوقات.

وقال: "طموحنا الفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة السادسة التي تقربنا للتأهل، الجميع في المنتخب على قلب رجل واحد، من يشارك أو من يبقى في الخارج، هذا هو ما يرفع معنوياتنا ويمنحنا القوة, ويمكّن المنتخب من تحقيق النجاح، تكاتف اللاعبين أمر مهم وإيجابي، وهذا ما نفعله في كل مباراة، نعمل جميعاً من أجل منتخب الإمارات."

وأضاف: "الأهم هو الرغبة والروح الجماعية وهو ما قادنا للفوز في أول مباراة، لكن بالطبع لم نتأهل بعد والقادم أصعب، بنفس الطريقة التي حققنا بها الفوز في المواجهة الأولى، سنأخذ الثانية بنفس الدافع والجاهزية من أجل تحقيق الفوز."

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