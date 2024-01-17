كأس آسيا 2023.. خبير تحكيمي يكشف رأيه في ركلة جزاء عمان ضد السعودية

المصدر: البيان

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باغت منتخب عمان نظيره السعودي، بهدف خلال الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا 2023، المقامة بدولة قطر، ولكن استطاع منتخب السعودية العودة في اللقاء وانتصر بنتيجة 1/2.

وجاء هدف منتخب عمان من ركلة جزاء عن طريق صلاح اليحيائي في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وكشف الخبير التحكيمي عمر المهنا، رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الأسترالي شون إيفانز، لمنتخب عمان أمام منتخب السعودية، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، وجاء منها هدف التقدم للأحمر.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد تدخل حسان تمبكتي مدافع السعودية، على محسن الغساني، لاعب عمان داخل منطقة الجزاء، فيما حصل مدافع الأخضر على بطاقة صفراء.

وقال المهنا، الخبير التحكيمي لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "ركلة الجزاء صحيحة، لأن تمكبتي هاجم منافسه بتهور، كما أن قرار منحه بطاقة صفراء كان صحيحًا".

ويتنافس منتخبي السعودية وعمان في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، رفقة قرغيزستان، وتايلاند.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق اللقب الآسيوي الرابع في تاريخه، بعدما حصده 3 مرات سابقة أعوام 1984 و1988 و1996، كما حل في الوصافة 3 مرات.

وخاض منتخب السعودية 49 مباراة في تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز 22 مباراة، وتعادل 13، وخسر 14، وسجل 69 هدفاً واستقبلت شباكه 48 هدفاً.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023، مع نظيره قرغيزستان 21 يناير الجاري، ثم يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء تايلاند، يوم 25 يناير.

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