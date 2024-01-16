ثاني أفضل انطلاقة لمنتخبنا الوطني في «الآسيوية»

المصدر: دبي-علي شدهان

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سجل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، ثاني أفضل انطلاقة له طوال مشاركاته الـ 11 في كأس آسيا، والممتدة لـ 44 عاماً، وذلك بعد فوزه المستحق بثلاثة أهداف لهدف على منتخب هونغ كونغ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 12 فبراير المقبل.

بداية مميزة

وقال عمار الدوخي، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، إن فوز «الأبيض» الإماراتي على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من كأس آسيا في قطر، يمثل بداية مميزة، ودافعاً كبيراً للمنتخب في مباراتيه أمام فلسطين وإيران على التوالي، واصفاً البداية بالموفقة جداً، مشيراً إلى أن المباراة الأولى في أي بطولة كبيرة بحجم كأس آسيا، غالباً ما تكون صعبة، نظراً لغموض المنافس وعدم التعرف بشكل كاف على نقاط قوته وضعفه، مشيراً إلى أن منتخب هونغ كونغ ظهر بمستوى متطور، ولم يكن منافساً سهلاً، وشكل خطورة على مرمى «الأبيض»، والذي تمكن من تحقيق المطلوب نتيجة تألق لاعبيه، وحرصهم العالي على اقتناص النقاط الثلاث في المباراة الأولى.

وشدد عمار الدوخي على أن الفوز في المباراة الأولى، سيشكل دافعاً كبيراً لمنتخب الإمارات في مباراتيه مع فلسطين وإيران، خصوصاً الأخير، الذي يعتبر منافساً قوياً في القارة الآسيوية.

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