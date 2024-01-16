بينتو: حققنا نصراً عادلاً أمام منافس صعب

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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رأى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، أن الفوز على هونغ كونغ 3 ـ 1، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، نتيجة مهمة لمستقبل «الأبيض» في كأس آسيا بقطر، وأن منتخبنا حقق نصراً عادلاً، وحصد نقاطاً غالية، والمطلوب التركيز في لقاء فلسطين المقبل.

وتحدث بينتو عن مواجهة هونغ كونغ، قائلاً: «لعبنا أمام منافس صعب، وقدمنا مباراة جيدة وسيطرنا على الجزء الأكبر منها، رغم الصعوبات التي واجهناها في بعض اللحظات، والمهم أننا سجلنا الهدف الثاني سريعاً بعد هدف التعادل للخصم، وحققنا فوزاً مهماً لمستقبلنا في البطولة الآسيوية، وسعداء بالفوز وبما قدمه اللاعبون من أداء تنافسي جيد، لنحقق النصر المستحق وهذا أمر إيجابي، لأن الانتصار في المباراة الأولى، يعطيك أريحية في باقي المواجهات».

أجواء

وأضاف: «الأجواء في المباراة لم تكن سهلة، وكانت لدينا مشكلة في التحكم بالكرة، وربما لم نرتقِ إلى المستوى المطلوب، ولكننا في النهاية حققنا الفوز، وكان لدينا القدرة على تسجيل المزيد من الأهداف، إلا أننا أضعنا العديد من الفرص السهلة، ولم يحتسب لنا حكم المباراة، ركلة جزاء ثالثة، وأنا سعيد باللاعبين والفريق على هذا العطاء، ورأينا منهم بعض الرغبة والشغف والتحدي، وأرغب بالمزيد من ذلك، وسوف نرى ما إن كان لنا أن نتحسن في هذه الجوانب خلال المباريات المقبلة».

واختتم قائلاً: «أنا سعيد أيضاً، بالطريقة التي ظهرنا بها في الجولة الأولى، وأن كل لاعب يعرف مهامه، وكذلك البدلاء على أتم الاستعداد للمشاركة ومعاونة زملائهم، ومع هذا علينا التحسن في بعض النواحي للحفاظ على الفوز، وهدفنا الرئيسي الفوز في المباريات واللعب بأفضل صورة ممكن، وكان هدفنا الفوز أمام هونغ كونغ».

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