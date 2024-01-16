مهاجم هونغ كونغ يحرز الهدف 1000 في تاريخ الكأس    

المصدر: الدوحة ـ البيان

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شهدت كأس آسيا في قطر، تحقيق محطة تاريخية جديدة، عندما تمكن مهاجم منتخب هونغ كونغ، فيليب تشان سيو كوان، من تسجيل الهدف رقم 1000 في تاريخ البطولة، وسجل في الدقيقة 49 من المباراة التي خسرها منتخب هونغ كونغ أمام الإمارات 1 ـ 3، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء الهدف رقم 1000 بعد مرور 67 عاماً على الهدف الأول، الذي سجله لاعب من هونغ كونغ أيضاً، وهو او تشاي يين، عندما سجل بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة الافتتاحية من نسخة 1956. وجاء الهدف 500 عن طريق الصيني كي هونغ، في مباراة الصين مع اليابان 1-1، ضمن الدور قبل النهائي من نسخة 2000 في لبنان.

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