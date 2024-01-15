العراق يستهل مشواره في كأس آسيا بثلاثية في شباك إندونيسيا

المصدر: متابعة-علي شدهان

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استهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، مشواره في بطولة كأس آسيا المتواصلة في قطر منذ 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل، بالفوز على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لهدف اليوم الاثنين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، ليقتنض اسود الرافدين أول 3 نقاط ثمينة.

سجل ثلاثية العراق، مهند علي "د17"، وأسامة رشيد "د45+7"، وأيمن حسين "د75"، فيما سجل لمنتخب اندونوسيا لاعبه مارسيلينيو فيردينان "د37".

وتضم المجموعة الآسيوية الرابعة إلى جانب العراق وإندونيسيا، اليابان التي فازت في المباراة الأولى على فيتنام بأربعة أهداف لهدفين، ليتصدر "الساموراي" منتخبات المجموعة بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين".

ويكتسب لقاء العراق واليابان 19 الجاري في الجولة الثانية من البطولة، أهمية فائقة، كونه يقود الفائز إلى دور ال16، وهو ما يرفع من مؤشرات الأهمية للقمة المرتقبة.

وتعد خسارة منتخب إندونيسيا أمام نظيره العراقي، الأولى في مبارياته الافتتاحية طوال مشاركاته ال 5 في كأس آسيا.

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