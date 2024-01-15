كأس آسيا.. كوريا الجنوبية تتفوق على البحرين 3-1

المصدر: أ ف ب

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قاد الشاب لي كانغ-ان، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، منتخب كوريا الجنوبية إلى كسب أوّل ثلاث نقاط بفوزه على نظيره البحريني 3-1، الاثنين على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مع افتتاح

منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا في كرة القدم.

سجل للمنتخب الكوري الجنوبي هوانغ ان-بيوم (38) ولي المنضم إلى سان جرمان من مايوركا الإسباني الصيف الماضي (56 و68)، وللبحرين عبدالله الحشاش (51).

وتقام لاحقاً المباراة الثانية في المجموعة بين الأردن وماليزيا.

وتسعى كوريا الجنوبية، بقيادة مدربها الألماني يورغن كلينسمان، إلى وضع حد لصيام دام 64 عاماً منذ المرة الاخيرة التي توجت فيها بطلة للقارة.

وتعتمد كوريا الجنوبية على كوكبة من النجوم تلعب في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، على رأسها مهاجم توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون ومدافع بايرن ميونيخ الألماني كيم مين-جاي.

وغاب عن تشكيلة كلينسمان المهاجم هوانغ هي-تشان الذي سجل هذا الموسم عشرة أهداف في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، وذلك لإصابة في وركه.

بدأ المنتخب البحريني محاولته الأولى عن طريق محمد مرهون برأسية اعتلت العارضة، بعد تمريرة من كميل الأسود (6).

وكانت الفرصة الأولى للفريق الكوري الجنوبي عن طريقة رأسية هوانغ-ان بيوم مرت بجوار المرمى (21).

ولاحت للبحرين فرصة محققة لافتتاح التهديف بعد تمريرة سريعة من عبدالله الحشاش إلى علي مدن والأخير انفرد بالمرمى وسدد الكرة فوق العارضة (31).

وضغط المنتخب الكوري على مرمى البحرين مستغلاً سوء التغطية الدفاعية من الجهة اليمنى، ومن كرة عرضية وغياب التغطية داخل منطقة الجزاء افتتح التسجيل عن طريق مهاجم النجم الأحمر الصربي هوانغ ان-بيوم غير المراقب، واضعاً الكرة إلى يسار الحارس إبراهيم لطف الله (38).

وبدأ المنتخب البحريني الشوط الثاني بقوة في محاولة لإدراك التعادل، وضغط على المرمى الكوري عن طريق انطلاقات علي مدن وعبدالله الحشاش، ومحاولات كميل الأسود ومحمد مرهون بالتسديد على المرمى.

وخطف الحشاش هدف التعادل للبحرين بعد تمريرات متبادلة مع مرهون، فسدّد الأخير الكرة لترتد من الدفاع أمام الحشاش الذي وضعها في المرمى (51).

ورد المنتخب الكوري الجنوبي بسرعة وتقدم من جديد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق مهاجم لي البالغ 22 عاماً (56).

أنقذ الحارس إبراهيم لطف الله مرماه من هدف ثالث بعد تسديدة قوية من هيونغ-مين سون من داخل منطقة الجزاء تحولت إلى ركنية (61).

وعزز المنتخب الكوري تقدمه بهدف ثالث بعد هجمة عكسية سريعة وتمريرة بينية من هوانغ بيم-اون تصل إلى لي كانغ-ان الذي لعب الكرة في الزاوية البعيدة على يمين لطف الله (68).

وحاول مدرب البحرين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي ترتيب أوراقه الهجومية فأشرك مهدي حميدان وجاسم خليف وابراهيم الوالي، ولكن الفريق الكوري احكم إغلاق منطقته الدفاعية.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أهدر سون فرصة اضافة الهدف الرابع بعد انفراده بالحارس لطف الله ولكنه لعب الكرة خارج المرمى (87).

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