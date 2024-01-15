رفضوا اللعب للأخضر.. مدرب منتخب السعودية يفضح المستبعدين الثلاثة

المصدر: البيان

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فجر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن رفض 3 لاعبين المشاركة مع الأخضر في كأس أمم آسيا 2023.

وأثار مانشيني الجدل باستبعاد سلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة الأولية لبطولة كأس آسيا، قبل أن يستبعد أيضًا الحارس نواف العقيدي من القائمة النهائية.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الاثنين، قبل مباراة عمان المقررة غداً في مستهل مشوار الأخضر بالبطولة الآسيوية، عن سبب استبعاد الثلاثي، رد مانشيني: "هؤلاء اللاعبون هم من قرروا عدم اللعب للمنتخب، ولست أنا".

وأضاف: "الفرج في أول معسكر، قال لي إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، والغنام أخبرني بأنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب، والعقيدي ذهب لمدرب الحراس قبل 3 أيام، وقال إنه لو لم يلعب أساسيًا فلا يريد البقاء في المعسكر".

وواصل: "الغنام والعقيدي طلبا اللعب كأساسيين، لكني أنا المدرب وصاحب القرار، سألنا اللاعبين الثلاثة مرتين أو 3، عما إذا كانوا يرحبون بالانضمام للمنتخب، وكانت الإجابة لا".

وأردف مانشيني: "أسعى لضم اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل منتخبات بلادهم، ولا أريد الحديث عن ملف الفرج والغنام والعقيدي مرة أخرى".

وسُئل مانشيني عن السبب، الذي قد يدفع بعض اللاعبين لرفض اللعب مع منتخب بلادهم، فرد بقوله: "أتفهم رغبة اللاعبين أصحاب الخبرة في اللعب كأساسيين مع المنتخب، لكني لا أفهم لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام للمنتخب، طالما لا يضمن مكانًا أساسيًا".

وتابع: "هذا منتخب بلدك وليس ناديًا اجتماعيًا، أنت تمثل وطنك هنا، وعليك أن تكون سعيدًا، وضع العقيدي غريب، وأواجهه لأول مرة في حياتي، لكني أحترم كل المواقف، ولدي لاعبون آخرون في القائمة، وسنجد دائمًا لاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم".

وعن سر عدم تفسيره استبعاد العقيدي من القائمة لمسؤولي المنتخب، أوضح مانشيني: "لم أبلغ إداريي المنتخب، لكني تحدثت مع رئيس الاتحاد بصراحة، وقلت له إن الحارس يريد مغادرة المعسكر، وإن هذه ثالث مرة يرفض فيها اللعب، ولم يكن الوقت مناسبًا للحديث مع باقي المسؤولين، علينا فقط التفكير في مباراة عمان، لا وقت للتفكير في أمور أخرى".

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة بكأس آسيا، التي تضم أيضًا عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

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