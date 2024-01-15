رغم الفوز على هونغ كونغ.. مدرب الإمارات: نحتاج إلى مزيد من التطوير

المصدر: البيان

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أوضح باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني، أن الأبيض حقق فوزاً مهماً ومستحقاً على هونغ كونغ في بداية مشوار بطولة كأس آسيا، مشيراً إلى أنهم واجهوا منافساً قوياً، وكانت هنالك بعض المصاعب في فترات من المباراة التي جاءت مفتوحة واعتمد خلالها اللاعبون على الكرات الطويلة التي يصعب السيطرة عليها.

وقال بينتو في تصريحاته عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيداً خلال اللقاء، بشكل عام كنا جيدين في الكثير من فترات المباراة، وسيطرنا على مجرياتها".

وتابع: "هذا لا ينفي أننا نحتاج إلى مزيد من التطوير، وهناك جوانب علينا تحسينها والعمل على تفادي بعض السلبيات".

واعتبر بينتو أن منتخب الإمارات نجح في العودة إلى المباراة والتقدم مجدداً في توقيت مناسب، عن طريق زايد سلطان بعد دقيقتين من تسجيل هونغ كونغ لهدف التعادل، مضيفاً أن الفوز أمر رائع، وأن الأبيض كانت لديه فرص أخرى لتسجيل أهداف.

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