صاحب جائزة أفضل لاعب: العلامة الكاملة الأهم لمنتخب الإمارات.. وأشكر هؤلاء

المصدر: البيان

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عبر سلطان عادل لاعب اتحاد كلباء ومنتخب الإمارات الوطني، الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته الكبيرة بتسجيل الهدف الأول للأبيض في شباك هونغ كونغ.

وأكد سلطان عادل أن تألقه في المباراة وحصوله على لقب أفضل لاعب، تحقق بفضل تعاون بقية اللاعبين الذين سهلوا مهمته بدعمهم ومساندتهم.

وقال سلطان عادل: "أهم ما تحقق في المباراة هو الحصول على العلامة الكاملة في بداية المشوار، المواجهة الأولى هي الأهم والظفر بنقاطها أمر جيد، يجعلنا أكثر حرصاً على مواصلة القتال من أجل اسعاد جماهير كرة القدم الإماراتية".

وتابع: "انتهز هذه الفرصة لأشكر الجهاز الفني على الثقة التي منحني إياها وكان أثرها كبيراً في نفسي، كذلك أنا ممتن لزملائي اللاعبين على دعمهم ومساندتهم التي مكنتني من الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف: "أمامنا مواجهات مهمة، ويجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونأخذ البطولة خطوة خطوة، وعلينا أن نحّضر أنفسنا بالصورة المطلوبة، ونكون في أعلى درجات التركيز حتى نحقق الهدف الذي نسعى إليه".

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