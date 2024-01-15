نجم منتخب الإمارات: فلسطين بوابتنا للتأهل الآسيوي

المصدر: البيان

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أكد يحيى الغساني نجم منتخب الإمارات الوطني وصاحب الهدف الثالث أمام هونغ كونغ، أن الأبيض حقق الأهم في المباراة الأولى ببطولة كأس آسيا 2023، وحصل على النقاط الثلاث، ليستهل مشواره في البطولة القارية بصورة جيدة، عززت ثقة اللاعبين بأنفسهم.

وطالب الغساني بنسيان مباراة هونغ كونغ، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام منتخب فلسطين في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن الأهم هو الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية لتعزيز فرص الأبيض في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

وقال الغساني: "نحن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والجميع حريصون على بذل كل الجهد الممكن من أجل خدمة المنتخب الوطني، وتحقيق نتائج توازي الاهتمام الكبير الذي يجده الأبيض على كافة المستويات."

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