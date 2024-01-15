البحرين في اختبار صعب أمام كوريا في كأس آسيا اليوم

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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تقام اليوم 3 مباريات في كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، ويخوض منتخب البحرين اختباراً صعباً أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، منتخبا ماليزيا والأردن، ويلعب منتخبا العراق وإندونيسيا في المجموعة الرابعة.

وتدرك الجماهير البحرينية صعوبة المهمة في مواجهة «شمشون الكوري» أحد أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة القارية، وتعرض المنتخب البحريني لانتقادات بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات، أمام الإمارات 0-2 في التصفيات الآسيوية المشتركة، وودياً في معسكره بالإمارات أمام أستراليا بهدفين دون رد، وأنغولا بثلاثية نظيفة، وبات الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي مدرب المنتخب البحريني مطالباً بالبحث عن حلول للعقم الهجومي، خاصة وأنه استبعد أبرز المهاجمين المتألقين بالدوري المحلي وهم مهدي عبدالجبار وإسماعيل عبداللطيف الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 47 هدفاً، ومحمد الرميحي.

وفي المقابل يقود منتخب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان الطامح لاستعادة أمجاد «شمشون» وتتويجه باللقب القاري بعد غياب استمر 64 عاماً ،وتضم التشكيلة كوكبة من أبرز النجوم الدوليين الذين يلعبون بالدوريات الأوروبية،

وحقق المنتخب 6 انتصارات متتالية في مواجهاته الأخيرة، وآخرها الفوز على منتخب العراق بهدف دون رد في التجربة الدولية الودية استعداداً للاستحقاق القاري.

الأردن وماليزيا

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يدخل منتخب الأردن مباراته ضد ماليزيا مرشحاً لحصد النقاط الثلاث ويعوّل مدربه المغربي الحسين عموتة على الجناح موسى التعمري الذي يتألق في صفوف مونبلييه ،والمخضرم حمزة الدردور أفضل هداف في تاريخ الأردن برصيد 35 هدفاً.

وحقق «النشامى» فوزاً واحداً بالفترة الماضية وكان على قطر 2 - 1، مقابل ست هزائم كان آخرها سقوطه أمام اليابان 1 - 6 .

المجموعة الرابعة

وفي المجموعة الرابعة يهدف المنتخب العراقي بطل كأس آسيا عام 2007 إلى تحقيق بداية مثالية خلال مواجهته لنظيره الإندونيسي وهي ثاني مواجهة تجمع المنتخبين في غضون أقل من شهرين، بعدما انتهت الأولى بفوز كاسح لـ «أسود الرافدين» 5 - 1 في البصرة في نوفمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 .

واختتم المنتخب العراقي استعداداته بمباراة ودية أمام كوريا الجنوبية انتهت لحساب الأخير بهدف دون رد في أبوظبي، ويعوّل الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق على عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أندية أوروبية، إذ استدعى 13 لاعباً شكلوا نصف تشكيلة «أسود الرافدين» في مقدمتهم، زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق وأوتريخت الهولندي حالياً، وريبين سولاقا مدافع برومابويكارنا السويدي.

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