مينامينو يسجل هدفين ويقود اليابان للفوز على فيتنام في كأس آسيا

المصدر: وكالات

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سجل تاكومي مينامينو هدفين ليقود منتخب اليابان للفوز 4-2 على فيتنام في مستهل مشوارهما في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الأحد.

وجاءت المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة مثيرة في شوطها الأول وهادئة في الثاني.

وتصدرت اليابان المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، في انتظار مواجهة إندونيسيا والعراق ضمن المجموعة ذاتها غدا الاثنين.

وافتتحت اليابان التسجيل مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق مينامينو لكن فيتنام أدركت التعادل سريعا بعدها بأربع دقائق عن طريق باك دينه نجوين بضربة رأس.

وخطفت فيتنام التقدم عندما سجلت الهدف الثاني في الدقيقة‭‭ 33 ‬‬بتسديدة عبر توان هاي فام من مدى قريب.

وأدرك مينامينو التعادل في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بتسديدة منخفضة سكنت الزاوية اليسرى لحارس فيتنام.

وأعاد كيتو ناكامورا اليابان للمقدمة مجددا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

واختتم أياسي أويدا أهداف اليابان قبل خمس دقائق من النهاية.

ويلتقي فريق المدرب هاجيمي مورياسو مع العراق في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، بينما تواجه فيتنام نظيرتها إندونيسيا في اليوم ذاته.

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