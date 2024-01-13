منتخب السعودية يستبدل ثلاثة لاعبين قبل انطلاق مشواره في كأس آسيا

المصدر: وكالات

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استبدل الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب السعودية اليوم السبت ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وأكد حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر أن مانشيني استدعى الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي، بدلا من الثلاثي أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي.

وسمح مانشيني أيضا للاعب ريان حامد بمغادرة المعسكر من أجل الالتحاق مجددا بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب السعودية بطولة كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة، ويفتتح مشواره بمواجهة عمان يوم الثلاثاء المقبل، ثم يواجه قرغيزستان في الجولة الثانية يوم 21 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة تايلاند بعدها بأربعة أيام.

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى العاشر من فبراير المقبل.

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