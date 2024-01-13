مدرب هونغ كونغ: أهدافنا ليست كبيرة في كأس آسيا

المصدر: وكالات

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أكد يورن أندرسن، المدير الفني لمنتخب هونغ كونغ لكرة القدم، أن أهداف فريقه في البطولة ليست كبيرة وأن المشاركة في هذه النسخة ستكون لاكتساب الخبرات.

وستكون هذه هي النسخة الأولى التي يشارك فيها منتخب هونج كونج في كأس آسيا منذ نسخة عام 1968 في إيران.

ويحتل منتخب هونغ كونغ المركز الـ150 في تصنيف فيفا للمنتخبات.

وقال أندرسن :"علينا أن نكون نتسم بالواقعية بشكل كبير بشأن فرص فريقنا الذي يتمتع بخبرات قليلة في البطولة الآسيوية. ويجب على فريقنا التعلم والتطور".

وعن استعدادات الفريق للبطولة، قال :"وصلنا إلى قطر منذ أسبوع ووجدنا منشآت ومرافق ممتازة هنا".

وأضاف :"حصلت على 4 أسابيع من قبل الاتحاد المحلي للاستعداد لهذه البطولة. وأتمنى أن نقدم عروض جيدة وأن نكتسب الخبرات التي نريدها".



وعن المنتخب الإماراتي، أوضح أندرسن :"الإمارات منتخب منظم للغاية ويمتلك عناصر على أعلى مستوى كما أن لديه جهاز فني صاحب خبرات طويلة. يمتلك المنتخب الإماراتي لاعبين مميزين في كافة المراكز وسيكون من الصعب مواجهته".

وقال :"سنضع تشكيلتنا للمباراة في الوقت المناسب، ومازال لدينا مران أخير اليوم سنحسم من خلاله التشكيلة الرئيسية. لدينا لاعبين مميزين أمثال إيفرتون في التشكيلة وهو لاعب يصنع الفارق الفني في الملعب".

ومن جانبه، أعرب ياب هانج فاي، لاعب منتخب هونغ كونغ، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وقال :"أول مشاركة بالنسبة لنا في هذا الحدث الكبير هذا أمر رائع، ونسعى لتحقيق نتائج مميزة".

وأكد :"أنا متحمس للغاية للظهور الأول في كأس آسيا. لعبت 14 عاما مع المنتخب الوطني ولكنني ام أشارك في بطولة بمثل هذه القوة".

وأضاف :"الفريق الإماراتي قوي وسريع وهذه سمة فرق الشرق الأوسط، سنسعى بكل قوتنا لتقديم صورة جيدة أمامه، وما يهمنا هو تقديم مباراة جيدة".

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