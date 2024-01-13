غدا .. منتخبنا الوطني لكرة القدم يفتتح مشواره في كأس آسيا بمواجهة هونج كونج

المصدر: وام

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يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، غدا "الأحد" مشواره في منافسات كأس آسيا 2023، والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبنا، والمستمرة حتى 10 فبراير المقبل، حيث يواجه منتخب هونج كونج الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات على استاد خليفة الدولي.

ويجري منتخبنا الوطني اليوم تدريبه الأخير على استاد خليفة الدولي، استعدادا لمواجهة الغد في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخبات فلسطين، وإيران، طامحا في الحصول على العلامة الكاملة.

ويطمح المنتخب الوطني حاليا في التأهل من مرحلة المجموعات، والوصول إلى الأدوار الإقصائية من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وركز المدرب بينتو خلال التدريبات التي أجراها خلال الفترة الماضية بعد الوصول إلى الدوحة، على السلبيات التي حدثت في الفترة الأخيرة، على الرغم من سلسلة الانتصارات التي حققها المنتخب مع المدرب، والخسارة الوحيدة، والتي جاءت في اللقاء الودي أمام عمان بهدف دون مقابل قبل السفر إلى خوض النهائيات.

وحرص أيضا على مواصلة العمل في تجهيز جميع اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية، إضافة إلى التركيز على تجويد الجانب التكتيكي، ومتابعة تنفيذ اللاعبين للخطة الموضوعة وتطبيقها.

وقام الجهاز الفني بدراسة المنتخب المنافس، من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة، للتعرف على مواطن الضعف والقوة، ووضع الخطة الفنية المناسبة التي سيخوض بها اللقاء، واستمر في عقد الاجتماعات الفردية والجماعية مع اللاعبين، وتكليف كل لاعب بأداء أدوار معينة خلال المباراة.

وتعد هذه هي المواجهة الرابعة، بين منتخبنا الوطني، ومنتخب هونج كونج، حيث سبق وأن التقيا من قبل في 3 مواجهات ودية ورسمية فاز فيها منتخبنا الوطني جميعا، وسجل 12 هدفا، وتلقى هدفا واحدا.

وينتظر نجم منتخبنا الوطني علي مبخوت تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، أبرزها فك ارتباطه في عدد الأهداف المسجلة بالبطولة مع الياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد ( 9 أهداف) لكل منهما، وللاقتراب من الكوري الجنوبي لي دونج، 10 أهداف، ومثلهم للقطري المعز علي الذي وصل إلى هدفه العاشر أمس الجمعة في لقاء فوز منتخب بلاده على لبنان بالمباراة الافتتاحية، وكذلك الوصول إلى الإيراني علي دائي صاحب الرصيد الأكبر من الأهداف في البطولة ( 14 هدفا).

وأكد ياسر سالم مدير المنتخب، حرص الجميع على تقديم كل ما يملكون في المباراة الافتتاحية التي تعد الأهم في مشوار البطولة، مؤكداً احترامهم الكامل لكل المنتخبات المشاركة، وعدم الاستهانة بأي منافس، لأن جميع المنتخبات حضرت إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المنافسة، وترغب في مواصلة المشوار والتأهل إلى مراحل متقدمة في البطولة.

وقال: "تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار أمر مهم بالنسبة لكل المنتخبات، ويدرك اللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعلمون أن جماهير الكرة الإماراتية تترقب مشاركة المنتخب والأمل يحدوها في وصول الأبيض إلى مرحلة متقدمة، وهو الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بكل قوة".



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