أكرم عفيف يقص شريط أهداف أمم آسيا في شباك لبنان

المصدر: وكالات تصوير عيسى البلوشي

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سجل المنتخب القطري أول أهداف بطولة كأس أمم آسيا المقامة على أرضه والتي تتواصل منافستها حتى يوم العاشر من فبراير المقبل، وذلك في شباك منتخب لبنان بالمباراة المقامة على ملعب "ستاد لوسيل".

وسجل أكرم عفيف الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وجاء الهدف بكرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب اللبناني، ليوجهها المعز علي بضربة رأس لعفيف الذي وضعها في الشباك.

وتضم المجموعة الأولى كذلك منتخبا الصين وطاجيكستان ويلعبان غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى.

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