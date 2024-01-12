حفل افتتاح كأس آسيا 2023 .. يكشف الفصل المفقود من رواية كليلة ودمنة "التاريخية"

المصدر: وكالات تصوير عيسى البلوشي

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كشف حفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم ، عن الفصل المفقود من رواية كليلة ودمنة التاريخية التي تشكل قصصها جسورا ثقافية تمتد بين جميع دول آسيا ، وترسم خارطة للمحبة والتكاتف بين شعوبها .

واشتمل الحفل الذي امتد قرابة 30 دقيقة على عرض موسيقي حماسي وساحر مبني على أحد أهم الموروثات الأدبية الآسيوية وهو كتاب "كليلة ودمنة" الذي فرض مكانته في التاريخ عبر العصور والأجيال ، ويعتبر إرثاً عالمياً خالداً وأزلياً، وكنزاً لا ينضب من العلم والحكمة والمعرفة، متضمناً في طياته العديد من المفاهيم المتعلقة بالتعايش والتفاهم والتعاون. وهي المفاهيم ذاتها التي تعكس روح كأس آسيا قطر 2023.

وقد بدأ الحفل بعد تنازلي بعد وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لتنطلق أولى الفقرات باغنية دشنت بعدها تفاصيل الجزء المفقود من الرواية المفقودة من قصة "كليلة ودمنة " .

وروى الحفل تفاصيلة القصة التي تتكون من خمسة فصول قصصية بسردها عبر مفاهيم بصرية شاعرية ، دمجت بين إنتاج موسيقي ضخم وبناء مسرحي تكنولوجي معاصر وتصميم مبهر للشخصيات والملابس امتدت إلهامها من الثقافات المتعددة والغنية للدول ال24 المشاركة في البطولة

وناقش الحفل الفريد من نوعه مجموعة من المواضيع المهمة في عصرنا الحالي ، مع تسليط الضوء على التعايش والاحترام ، والاحتفاء بالاختلافات الثقافية المتعددة التي تتماشى مع قيم البطولة والدولة المستضيفة قطر .

وتبلورت التصميم المسرحي على أرض استاد "لوسيل" المونديالي على فكرة عكس الصورة النمطية للصحراء في الأعمال المعاصرة، وقد أعيد تخيل الصحراء بشكل إبداعي مختلف، ليمهد دخول الحضور إلى عالم غير عالمنا هذا ويبرز سحر عالم وجوهر القصة بلمسة فنية.

وقدم الحفل الكثير من الرسائل المهمة ، فمن الصحراء يتعلم الإنسان ، حيث تتطاير حبات الرمال بشكل فردي في الهواء ولكنها ما تلبث أن تتلاحم كجسد واحد لتصنع هضابا وجبالاً تواجه الرياح العاتية ومثلما تشكل الصحراء جزءاً من البيئة القطرية، تعكس هذه الصورة المجازية لها التكاتف الذي يشتهر به أهل قطر.

وكانت إحدى أهم العناصر السحرية وغير المتوقعة في هذه اللوحة واحة بتلات الزهور، والتي خدمت السرد القصصي عبر تمثيل القارة الآسيوية.

فمن عمق هذه الواحة تولدت آلات تكنولوجية مبهرة، تضفي بعدا حديثاً للقصة.

وتعالت مرآة مكونة من خمس بتلات من تحت تلك الواحة ، وقد تم اختيار الرقم 5 بعناية لتمثيل الأقطاب الخمسة للاتحاد الآسيوي، وهي شرق القارة الآسيوية وغربها وجنوبها، ووسطها، وجنوب شرقها .

وتم ربط هذه المرايا بأرضية الاستاد بشكل دقيق، ليتوفر للمؤدين مساحة حرة للتمثيل والتعبير بشكل يحاكي خشبات المسارح العالمية.

ومن خلال العرض المسرحي على أرض الملعب ، تم بث الحياة في شخصيات كليلة ودمنة، وإحياء عالم القصص السحري بشكل إبداعي وفريد .

وعوضاً عن الاتكال على تصاميم مبهمة الشكل، تم تصميم الشخصيات بشكل سينمائي حديث، يتماشى مع أحدث ما تقدمه أعمال الخيال والفنتازيا على الساحة العالمية.

وقد شكلت الثقافات الآسيوية الغنية مصدر إلهام اساسي لصياغة الحلي والنقوش مما أضفي أصالة للتصاميم وربطها بالثقافات التي تمثلها.

وتعتبر الهند هي الموطن الأصلي لكتاب كليلة ودمنة الذي ارتكز حفل الافتتاح على تفاصيل قصته ، وهو يتضمن مجموعة من القصص المدونة على لسان الحيوان .

وقد تمت ترجمة الكتاب إلى عدة لغات منها العربية والفارسية وتتمحور قصته حول أهمية إرساء قيم العدالة داخل المجتمع بغض النظر عن تعدد معتقداته وأجناسه وتفاوت فئاته الاجتماعية .

ويحكي كتاب كليلة ودمنة حكاية ملك يدعى دبلشيم الذي قرر البحث عن خلاصة الحكمة ، لذا طلب من فيلسوف يدعى بيدبا أن يقدمها له فقدم بيدبا الحكمة بشكل فريد ، إذ قص حكايات مميزة تسلط الضوء على المعاني الحياتية والأخلاقية المهمة والنزاعات الإنسانية التي كانت سائدة في تلك الفترة .

وبدلاً من استخدام أساليب تقليدية، اعتمد الفيلسوف على سرد حكايات على لسان الحيوانات والطيور لنقل المعاني والمدروس بطريقة سهلة وملهمة بدون قيود أو تحفظ متجاوزاً بذلك التقاليد الرتيبة.

ويتضمن الكتاب العديد من الشخصيات، منها شخصية الأسد الذي يلعب دور الملك، واثنين حكيمين من أبناء أوى اسمهما "كليلة ودمنة".

ويعد هذا الكتاب أحد أهم الكتب في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث ألهم العديد من الأعمال اللاحقة، وما يزال تأثيره ملموساً مع وجوده ضمن المناهج الدراسية سواء في المدارس أو الجامعات حتى يومنا هذا.

وشهد حفل الافتتاح أيضا فقرة الألعاب النارية بشكل متواصل نال إعجاب الحضور الجماهيري الذي بلغ قرابة 65 ألف متفرج توافدوا على ستاد لوسيل المونديالي الذي استضاف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر قبل عامين بين فرنسا والأرجنتين .

وألقى مصعب البطاط لاعب منتخب فلسطين قسم البطولة ، بدلا عن حسن الهيدوس قائد منتخب قطر الذي أكد في كملة ألقاها من أرض الملعب أن العرف السائد دائما بان قائد المنتخب المستضيف هو الذي يلقي قسم اللاعبين ، لكن بشكل إستثنائي هذه المرة يطلب أن يلقيها قائد منتخب فلسطين .

وتم أيضا أداء أغنية من التراث الشعب الفلسطيني لأحد الفرق الموسيقية ، قبل أن تهتف الجماهير كلمات من النشيد الوطني الفلسطيني "فدائي .. فدائي" كرسائل دعم للشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحرب وتعرض لقصف مدمر في الأيام الماضية .

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