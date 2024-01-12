تعرف على تشكيلات المنتخبات العربية في كأس آسيا

المصدر: وكالات

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في ما يلي تشكيلات المنتخبات العربية في كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تنطلق اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة:

منتخب الإمارات

تضم القائمة 26 لاعبا، بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم تقليصهم من 31 لاعبا، يشاركون في المعسكر الإعدادي المقام حاليا على ملعب جامعة نيويورك بأبوظبي.

ويستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة، حين يواجه منتخب هونغ كونغ في المباراة الأولى له بالمجموعة، يوم 14 من الشهر الحالي.

حراس المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد.

خط الدفاع: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر. خط الوسط: علي سالمين، يحيي نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو.

منتخب عمان

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي

خط الدفاع: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني

خط الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي

خط الهجوم: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.

منتخب قطر

أعلن المدرب ماركيز لوبيز عن القائمة المبدئية لمنتخب قطر في كأس آسيا 2024، وضمّت 27 لاعبًا على رأسهم من لعبوا دورًا هامًا في تتويج 2019 وفي مونديال 2022، أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، واستُبعد محمد مونتاري بسبب إصابته في الكاحل بعد أيام من بداية المعسكر الإعدادي.

حراسة المرمى: سعد الشيب، صلاح زكريا، سعود الخاطر، مشعل برشم.

خط الدفاع: المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين.

خط الوسط: أحمد فتحي، أسامة الطيري، حسن الهيدوس، جاسم جابر، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى طارق، أحمد الجانحي.

خط الهجوم: أحمد علاء، المعز علي، أكرم عفيف، خالد منير، يوسف عبد الرزاق.

المنتخب السعودي

يبني روبيرتو مانشيني جيلًا جديدًا في كرة القدم السعودية، ولهذا استبعد العديد من الأسماء التي لعبت دورًا كبيرًا في مونديال قطر 2022، وعلى رأسها المتألق سلمان الفرج، فضلًا عن سلمان الغنام ومحمد البريك وياسر الشهراني، مع ضم أسماء شابة مثل المتألق مع الاتحاد، فيصل الغامدي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسن كادش، عون السلولي، علي البليهي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، عبدالله الخيبري.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، مختار علي، فيصل الغامدي، عيد المولد، سالم الدوسري، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، سامي النجعي.

خط الهجوم: فهد المولد، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري.

منتخب سوريا

الخلافات الحادة التي تجمع المدرب هيكتور كوبر بأسطورة الكرة السورية عمر السومة كانت كفيلة بعدم مشاركته مع "نسور قاسيون" في المعترك الآسيوي، بجانب خبير آخر وهو محمد المواس، ومن القائمة المبدئية خرج علاء الدالي وياسين سامية.

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف.

خط الدفاع: أيهم أوسو، عمر ميداني، ثائر كروما، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، ألمار إبراهام، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

خط الهجوم: عمر خريبين، بابلو الصباغ، مارديك مرديكيان، أنطونيو يعقوب.

منتخب الأردن

سيقود حمزة الدردور الهداف التاريخي لمنتخب الأردن قائمة الحسين عموتة في كأس آسيا، ويزامه المتألق في الدوري الفرنسي موسى التعمري، وستكون الأضواء موجهة أيضًا نحو المتألق مع الأهلي القطري، يزن النعيمات.

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية.

خط الوسط: فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب.

خط الهجوم: موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

منتخب لبنان

عاد عمر شعبان بوغيل إلى قائمة المنتخب اللبناني النهائية التي أعلنها المدرب ميودراغ رادولوفيتش، كما سيشارك حسين زين ونصار نصار بعد شكوك حول لحاقهما بالمسابقة بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي السبع.

خط الدفاع: حسين زين، نور منصور، قاسم الزين وماهر صبرا، حسن شعيتو، أليكس ملكي، نصار نصار.

الوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، محمد حيدر، علي طنيش، يحيى الهندي، محمد علي الدهيني، جهاد أيوب.

خط الهجوم: حسن معتوق، باسل جرادي، علي الحاج، هلال الحلوة، حسن "سوني" سعد، دانيال لحود، غابريال بيطار، عمر شعبان بوغيل.

منتخب فلسطين

يقود منتخب فلسطين المهاجم الشهير محمود وادي، وتضم قائمته 26 لاعبًا:

حراسة المرمى: رامي حمادة، نعيم أبو عكر، براء خروب، عمرو قدورة.

خط الدفاع: مصعب البطاط، موسى فيراوي، محمد خليل، سامر الجندي، كاميلو سالدانا، ميشال ميلاد، محمد صالح، ياسر حمد، المهدي عيسى، عميد محاجنة‭‭‭.

خط الوسط: عطاء جابر، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو وردة، سامر الزبيدي، إسلام البطران.

خط الهجوم: تامر صيام، علاء الدين حسن، محمود وادي، شهاب القنبر، زيد القنبر، عدي الدباغ.

منتخب العراق

12 محترفًا في كتيبة المدرب كاساس، من بينهم لاعب هاماربي السويدي، منتظر ماجد، الذي سيمثل العراق لأول مرة، فيما كالعادة ستكون الأنظار متجهة نحو المهاجم الفذّ مهند علي لقيادة "أسود الرافدين" لأبعد نقطة ممكنة في المعترك الآسيوي.

حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

خط الدفاع: سعد ناطق، زيد تحسين، فرانس بطرس، ريبين سولاقا، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، حسين علي، آلان محيي الدين.

خط الوسط: إبراهيم بايش، زيدان إقبال، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري، أمجد عطوان، علي جاسم، بشار رسن، يوسف أمين، دانيلو السعد، منتظر ماجد.

خط الهجوم: علي الحمادي، أيمن حسين، مهند علي.

منتخب البحرين

لا مفاجآت في قائمة خوان أنطونيو بيتزي النهائية التي سيخوض بها منتخب البحرين غمار كأس آسيا 2024.

حراسة المرمى: سيد محمد جعفر، عبد الكريم الفردان، إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: أمين بنعدي، وليد الحيام، أحمد بوغمار، سيد مهدي باقر، هزاع علي، عبد الله الخلاصي، محمد عادل، حسين العكر.

خط الوسط: موسيس، محمد الحردان، محمد عبد القيوم، إبراهيم الوالي، جاسم خليف، جاسم الشيخ، محمد عبد الوهاب، كميل الأسود.

خط الهجوم: عبد الله يوسف، علي حسن، عبد الله الحشاش، علي مدن، مهدي حميدان، محمد مرهون، إبراهيم الختال.

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