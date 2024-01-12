البحريني "جعفر" يتصدر قائمة أكبر الحراس العرب سنا في كأس آسيا والسوري "مكسيم" الأصغر

المصدر: وام

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يتصدر حارس مرمى منتخب البحرين سيد جعفر قائمة أكبر حراس المرمى سنا المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تنطلق اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا من بينهم 10 منتخبات عربية.

ويأتي الحارس البحريني في الصدارة بعمر 38 عاما، يليه كل من علي خصيف حارس المنتخب الوطني، وطه موسى حارس مرمى منتخب سوريا بـ 36 عاما لكل لاعب، فيما يعد السوري مكسيم صراف الأقل عمرا بين الحراس العرب المشاركين في البطولة، اذ يبلغ 18 عاما، يليه حارس المنتخب الوطني خالد توحيد “19 عاما”.

وطبقا لترتيب المنتخبات في مجموعات البطولة، يبلغ عمر حراس المنتخب القطري “بالأولى”، سعيد الشيب “33 عاما”، ومشعل برشم “25 عاما”، وصلاح زكريا “24 عاما”.

وبالمجموعة ذاتها منتخب لبنان ويضم كلا من الحراس، مهدي خليل “32 عاما”، ومصطفى مطر “28 عاما”، وعلي السبع “29 عاما”.

وبالمجموعة الثانية، منتخب سوريا، ويضم كلا من الحراس إبراهيم عالمة “32 عاما”، وطه موسى “36 عاما”، ومكسيم صراف “18 عاما”، وأحمد مدنية “34 عاما”.

وفي المجموعة الثالثة، منتخب الإمارات ويضم، كل من الحراس، خالد عيسى “34 عاما”، وعلي خصيف “36 عاما”، وخالد توحيد “19 عاما”.

وكذلك منتخب فلسطين يضم كلا من الحراس، عمرو قدورة “29 عاما”، ورامي حمادة “29 عاما”، ونعيم أبوعكر “28 عاما”.

وبالمجموعة الرابعة، منتخب العراق ويضم كلا من الحراس، فهد طالب “29 عاما”، وجلال حسن “32 عاما”، وأحمد باسل “27 عاما”.

وبالمجموعة الخامسة كل من منتخب الأردن، ويضم الحراس، يزيد أبو ليلي “31 عاما”، وعبدالله الفاخوري “23 عاما”، وأحمد جعيدي “22 عاما”.

ومنتخب البحرين ويضم كلا من الحراس، عبد الكريم الفردان “31 عاما”، وسيد جعفر “38 عاما”، وإبراهيم لطف الله “31 عاما”.

والمجموعة السادسة منتخب السعودية ويضم كلا من الحراس، نواف العقيدي “23 عاما”، وراغد نجار “27 عاما”، وأحمد الكسار “32 عاما”.

وبالمجموعة ذاتها منتخب عمان ويضم كلا من الحراس إبراهيم المخيني “26 عاما”، وأحمد الرواحي “29 عاما”، وفايز الرشيدي “35 عاما”.

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