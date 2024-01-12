لمدة يوم واحد.. ميزة استثنائية لجماهير كأس آسيا 2023 في قطر

المصدر: وكالات

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في خطوة تهدف لتوفير تجربة استثنائية للمشجعين خلال كأس أمم آسيا 2023 في قطر، كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن مبادرة لتوفير خدمات النقل المجاني لحاملي التذاكر، الذين يستخدمون محطات مترو الدوحة في أيام المباريات.

وسيتم استخدام تذاكر المباريات في محطات مترو الدوحة، وسيحصل المشجع في أيام المباريات على تذكرة يومية مجانية، يمكن استخدامها بالمترو، وهي صالحة لمدة يوم واحد فقط لحاملي تذاكر مباريات هذا اليوم.

ويمكن الوصول إلى 5 من الملاعب ال 9 التي تستضيف منافسات البطولة مباشرة عن طريق استخدام محطات المترو، بينما يمكن الوصول إلى الملاعب الأربعة الباقية باستخدام خدمات النقل المجانية المتوفرة في أقرب محطة مترو.

من جهته، أكد المهندس فيصل المفتاح المدير التنفيذي في اللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا، أن تجربة المشجعين تشكل أولوية قصوى، مع الأخذ بالاعتبار أن توفير تنقل سلس ومريح إلى الملاعب يعد عاملاً رئيسيًا في نجاح البطولة.

وأضاف المفتاح، خلال بيان له: "مع تقارب المسافات الذي تتميز به دولة قطر حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الملاعب التسعة 75 كيلومترًا، يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم".

وتابع: "سيتمكن المشجعون واللاعبون من البقاء في مكان إقامة واحد طوال فترة البطولة، والوصول إلى الملاعب بكل سهولة بفضل بنية تحتية حديثة وشبكة متكاملة من وسائل النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مترو الدوحة وخدمة الترام".

وقال مسند علي المسند، مدير المشاريع في إدارة النقل العام بوزارة المواصلات: "مع اقتراب موعد انطلاق البطولة الآسيوية، نوجه دعوة للمشجعين نحثهم من خلالها على استخدام وسائل النقل العام المتطورة والصديقة للبيئة خلال حضورهم مباريات البطولة، والاستفادة من خدمات رفيعة المستوى تضمن لهم تجربة فريدة واستثنائية".

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، بعد نسختي 1988 و2011.

وتنطلق البطولة القارية اليوم الجمعة وتتواصل فعالياتها حتى 10 فبراير مع مشاركة 24 منتخباً يتنافسون في 51 مباراة، ستقام في 9 ملاعب مشيدة وفق أحدث المواصفات العالمية.

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