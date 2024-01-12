على رأسها الإمارات.. 5 منتخبات في أمم آسيا تقتصر على المحليين

المصدر: البيان

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لا تحمل كل قوائم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023، لاعبين يخوضون تجربة الاحتراف خارج حدود بلدانهم.

ويأتي منتخب الإمارات في مقدمة المنتخبات التي تعتمد كليًا على اللاعبين المحليين، إذ يلعب جميع نجوم الأبيض في الدوري المحلي.

والوضع مشابهٌ في صفوف منتخب السعودية، الذي يتكفّل دوري روشن القوي بتوفير المنافسة اللازمة لكل لاعبيه، وعلى الرغم من خوض بعض لاعبي منتخب قطر لتجاربٍ احترافيةٍ خارجيةٍ سابقةٍ، مثل المعز علي وأكرم عفيف، فإن قائمة العنابي الحالية بأكملها تتواجد في دوري نجوم قطر.

وبينما تقتصر قائمة منتخب الهند لكأس آسيا بدورها على اللاعبين المحليين، فإنهم جميعاً ممن يحترفون في دوري السوبر الهندي، الذي يعد المسابقة الأرفع في البلاد.

ويكمل منتخب فيتنام عقد المنتخبات الخمس المعتمدة على اللاعبين المحليين، إذ لم يوجّه الدعوة إلى نجميه المحترفين في اليابان والتشيك.

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