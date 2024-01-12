مدربان عربيان فقط في كأس آسيا 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكاد قوائم المدربين في بطولة كأس أمم آسيا 2023 المرتقبة، تخلو من المدربين العرب لولا الثنائي حسين عموتة ومكرم دبوب.

ويجلس المغربي عموتة على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الأردن منذ يونيو المنصرم، حيث خلف العراقي عدنان حمد.

ويمر النشامى (منتخب الأردن) بفترةٍ من تواضع النتائج مع ابن الـ 54 عامًا، حيث خاضوا 9 مباريات، تكللت واحدةٌ منها فقط بالانتصار، بينما تكبّدوا 6 هزائم، وتعادلوا مرةً.

أما المدرب العربي الثاني في البطولة من أصل 24 مدرباً، فيتواجد للمفارقة على رأس الإدارة الفنية للجارة فلسطين، التونسي دبوب الفدائيين منذ أبريل 2021، بعد أن كان قبل ذلك يشغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز