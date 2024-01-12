كأس آسيا.. السعودية تتصدر العرب في عدد الألقاب

المصدر: وام

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شهدت بطولة كأس آسيا، على مدار 68 عاماً منذ نسختها الأولى عام 1956 بهونغ كونغ، الكثير من المتغيرات والأحداث والمنافسات التي أقيمت فيها البطولة القارية على مدار 17 نسخة.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة 18، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، بعد الزيادة الأخيرة منذ النسخة الماضية في 2019.

وعلى مدار النسخ الـ 17 السابقة، فاز بلقب كأس آسيا 9 منتخبات، هي منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس آسيا (4 مرات)، يليه كل من السعودية وإيران وكل منها 3 مرات.

ووصل عدد إجمالي الألقاب العربية في تاريخ البطولة القارية إلى 6 ألقاب، بنسبة 35.2 %، آخرها لقب عام 2019، وفاز به منتخب قطر.

واستضافت الدول العربية البطولة 6 نسخ، فازت فيها المنتخبات العربية باللقب 4 مرات، بداية من نسخة 1980 في الكويت وفاز بلقبها المنتخب الكويتي، ثم نسخة عام 1988 بقطر وفاز بلقبها منتخب السعودية، ونسخة عام 1996 بالإمارات وفاز بلقبها منتخب السعودية أيضاً.

وفي لبنان عام 2000 انتزع منتخب اليابان اللقب، بفوزه على منتخب السعودية في النهائي 1-0، وكانت المرة الأولى التي يفوز بالبطولة منتخب غير عربي من الملاعب العربية.

وفي قطر عام 2011 فاز منتخب اليابان أيضاً باللقب، وفي عام 2019 بالإمارات فاز منتخب قطر.

والمرتان اللتان فاز بلقبهما منتخب عربي خارج الملاعب العربية كانتا في نسختي عام 1984 بسنغافورة وفاز بها منتخب السعودية، وفي عام 2007 التي أقيمت بالمشاركة بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وفاز بها منتخب العراق.

وستكون النسخة الجديدة هي رقم 7 على الملاعب العربية على مدار تاريخ البطولة.

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